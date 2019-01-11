Коррупция и нелегальные ставки: в Испании 28 теннисистов подозреваются в участии в договорных матчах

Правоохранительные органы Испании подозревают 28 профессиональных теннисистов в участии в договорных матчах. В интересах следствия имена спортсменов не раскрываются, однако известно, что один из подозреваемых выступал на турнире US Open 2018 года. В Испании уже задержаны 15 человек, а всего в этом деле более 60 фигурантов. Сообщается также, что Мадрид раскрыл незаконную деятельность преступной группировки, которая могла быть причастна к отмыванию денег.

Гражданская гвардия Испании, которая входит в структуру МВД, провела крупномасштабную операцию, по итогам которой были задержаны профессиональные спортсмены, подозреваемые в организации договорных матчей.

Расследование при участии полицейской службы Европейского союза (Европол), а также Налогового агентства Испании началось в феврале 2017 года с подачи организации Tennis Integrity Unit (TIU), которая занимается борьбой с коррупцией в этом виде спорта. Тогда под подозрение попал испанский теннисист, чьё имя пока не раскрывается.

Также расследование выявило криминальную структуру, участники которой замешаны в целом ряде преступлений, в том числе в мошенничестве, отмывании денег, незаконном хранении оружия и подделке документов. По сообщению правоохранительных органов, во главе группировки стояли армяне.

«Группа армян использовала профессионального игрока, который служил связующим звеном между ними и другими членами сети. После дачи взятки армяне отправлялись на место проведения матчей, чтобы благодаря своему внушительному физическому присутствию убедиться, что игрок выполняет свою часть сделки. Затем они отдавали приказ делать ставки на национальном и международном уровнях», — приводит текст заявления полиции The Guardian.

В ходе расследования были проведены обыски в 11 домах подозреваемых, изъято около €170 тыс., оружие, более 50 электронных устройств, а также множество предметов роскоши, в том числе ювелирные украшения и пять автомобилей класса люкс. Для сокрытия своей деятельности злоумышленники использовали краденые документы, а также десятки банковских счетов.

По данным испанских правоохранительных органов, по этому делу арестованы 15 подозреваемых.

«15 человек арестовано. В отношении ещё 68 человек в настоящее время ведётся расследование. Среди подозреваемых — 28 профессиональных теннисистов. Один из них принимал участие в Открытом чемпионате США в 2018 году», — говорится в заявлении Гражданской гвардии.

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По сообщению пресс-службы Интерпола, по этому делу были задержаны 83 человека, в том числе все причастные к противозаконной деятельности спортсмены. В интересах следствия их имена не раскрываются. Однако известно, что они принимали участие в соревнованиях серий «челленджер» и «фьючерс». Всего договорными были признаны 97 матчей.

Сообщается, что одним из игроков, напрямую связанных с незаконной деятельностью организации, является испанец Марк Форнелл-Местрес, бывшая 236-я ракетка мира. Он был отстранён от участия в соревнованиях в конце 2018 года. Предполагается, что именно он служил связующим звеном между коллегами по цеху и членами преступного синдиката.

Детали расследования стали известны буквально через сутки после того, как Tennis Integrity Unit обнародовал некоторые данные по итогам своей деятельности. Сообщается, что в 2018 году в общей сложности 264 матча попали под подозрение как договорные — это рекордный показатель за десять лет существования TIU. Была доказана вина 21 теннисиста, в том числе бывшего 49-го номера рейтинга ATP итальянца Даниэле Браччали, который получил пожизненную дисквалификацию.

«Ежегодный рост числа игроков и официальных лиц, вовлечённых в коррупционную деятельность, вызывает опасение. Однако одновременно он отражает успешность политики нулевой толерантности к нарушениям правил со стороны теннисных властей», — заявил руководитель TIU Стив Саймон.

Большинство договорных матчей были сыграны во «фьючерсах». В рамках Большого шлема лишь три встречи были отмечены как подозрительные. По мнению специалистов, это связано с тем, что призовые за участие в турнирах подобного уровня значительно превышают премиальные в менее престижных соревнованиях.

По данным Международной федерации тенниса (ITF), для 14 тыс. профессиональных спортсменов теннис — основной источник доходов. При этом половина из них не зарабатывает на своём участии в соревнованиях, а значит, подвергается риску вовлечения в незаконную деятельность.