Возвращение теннисисток в Мировую группу и поражение хоккеистов от американцев на ЮЧМ: спортивные события выходных

Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на юниорском чемпионате мира в Швеции. В третьем матче группового этапа она уступила США со счётом 3:6. Российские теннисистки обеспечили себе возвращение в Мировую группу II Кубка Федерации, одержав верх над Италией. Американский боксёр Теренс Кроуфорд защитил титул Всемирной боксёрской организации (WBO) в полусреднем весе. Об этих и других событиях выходных в мире спорта — в материале RT.

Первый полуфинал Медведева на «Мастерсе»

Первый в нынешнем сезоне грунтовый турнир серии «Мастерс», прошедший в Монте-Карло, преподнёс любителям тенниса немало сюрпризов. Автором одного из них стал россиянин Даниил Медведев.

14-я ракетка мира никогда не являлся специалистом данного покрытия, имея в своём активе лишь две победы в 13 матчах, однако уже на старте турнира сумел сделать весомый вклад в будущий успех. Он без особых проблем прошёл португальца Жоао Созу и молдаванина Раду Албота, а в третьем круге одержал верх и над первым серьёзным соперником — восходящей звездой мирового тенниса Стефаносом Циципасом.

В четвертьфинале Медведева ожидал двукратный триумфатор соревнований в Монте-Карло Новак Джокович. Учитывая статистику личных встреч (3:0 в пользу серба) и разницу в опыте, мало у кого возникали сомнения в победе первой ракетки мира. Тем не менее россиянин сумел продемонстрировать более стабильный теннис, раз за разом вынуждая соперника делать ошибки, и в итоге прошёл в свой первый полуфинал серии «Мастерс» со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

Победа, которую сам Медведев назвал лучшей в карьере, должна была его окрылить, тем более что на пути к финалу у него стоял 48-я ракетка мира Душан Лайович, ни разу не доходивший до решающих встреч на турнирах ATP.

К досаде российских болельщиков, этот матч получился менее эффектным, чем четвертьфинал. Россиянин повёл со счётом 5:1, однако затем отдал шесть геймов подряд, а с ними и первую партию. Во втором сете ему так и не удалось собраться и отойти после неудачного начала, а серб, в свою очередь, не упустил предоставленной ему возможности и отдал сопернику лишь один гейм.

После встречи Медведев отдал должное сопернику и посетовал на отсутствие реализации.

«Я продолжал сражаться. Мы знаем, что на грунте можно переломить ход матча в любую минуту. Доказательство — моё поражение после того, как вёл со счётом 5:1 в первом сете. Говорил себе, что в любой момент смогу всё исправить, однако этого не произошло», — цитирует россиянина официальный сайт ATP.

В финале турнира Лайович уступил итальянцу Фабио Фоньини со счётом 6:3, 6:4.

Победа сборной России по теннису над Италией

Женской сборной России предстоит долгое возвращение в элиту мирового тенниса, однако очередной небольшой шаг на этом пути был сделан после победы над Италией в раунде плей-аут Мировой группы II.

Несмотря на важность данного этапа, вывески матчей не пестрели громкими именами. В преддверии соревнований стало известно, что за «скуадру адзурру» не сыграет один из её лидеров, 30-я ракетка мира Камила Джорджи. В состав команды попала финалистка «Ролан Гарроса» Сара Эррани, вернувшаяся после дисквалификации, однако она была заявлена лишь на парную встречу. Что касается россиянок, то первым номером сборной в отсутствии Дарьи Касаткиной стала Анастасия Павлюченкова. Компанию ей составили Анастасия Потапова, занимающая 74-ю строчку рейтинга WTA, а также Влада Коваль, пока находящаяся в ранге подающих надежду теннисисток.

Отечественные спортсменки сделали весомую заявку на победу уже в первый соревновательный день, стартовавший с триумфа Потаповой над Мартиной Тревизан. 146-я ракетка мира оказала достойное сопротивление более именитой сопернице, поведя в счёте после первого сета. Вторая партия также началась с брейк-пойнта итальянки, однако затем россиянка сумела взять контроль над ситуацией в свои руки, выиграв пять геймов подряд. Концовка прошла под диктовку россиянки, завершившей матч со счётом 2:6, 6:3, 6:1.

Не менее напряжённой получилась вторая встреча между Павлюченковой и Ясмине Паолини. Теннисистки стабильно брали свои подачи вплоть до шестого гейма, когда итальянка сделала брейк под ноль. Однако лидеру сборной России удалось перевести сет в тай-брейк и выиграть его со счётом 7:4.

Вторая партия прошла по схожему сценарию. Павлюченкова отдала свою подачу, а затем сумела взять подачу Паолини. Исход матча вновь решался на тай-брейке, в котором с нервами сумела совладать россиянка.

Интересно, что отечественная сборная ни разу в своей истории не проигрывала в Кубке Федерации, ведя в счёте 2:0. Исключением не стал и нынешний розыгрыш.

Второй соревновательный день начался с противостояния первых номеров сборных. Павлюченкова демонстрировала уверенную игру на приёме, хотя и имела некоторые трудности на своей подаче. Теннисистки обменялись брейками в начале встречи, однако Тревизан не устояла под натиском соперницы. Вторая партия прошла по схожему сценарию, однако на этот отыгрываться пришлось россиянке. Ключевым стал четвёртый гейм, после которого итальянка не смогла ничего противопоставить более именитой спортсменке, которая завершила матч со счётом 6:4, 6:3.

После того как Россия повела в серии 3:0, остальные две встречи являлись формальностью. В парном матче Коваль и Потапова вырвали победу у Эрани и Паолини со счётом 4:6, 6:3, 10:7. Пятая встреча раунда была отменена.

Эта победа позволила сборной России выйти в Мировую группу II, где её уже ожидают Словакия и Япония.

Защита титула WBO Кроуфорда

В Нью-Йорке состоялся бой за звание чемпиона в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) между обладателем титула Теренсом Кроуфордом и Амиром Ханом. Американец считался фаворитом встречи, концовка которой, однако, вызвала много вопросов у любителей бокса.

Британец активно начал поединок, однако все его попытки атаковать свелись на нет после нокдауна в исполнении абсолютного чемпиона мира. Второй и третий раунды прошли по схожему сценарию. Хан действовал вторым номером, а Кроуфорд, в свою очередь, пытался вымотать соперника, который к четвёртой трёхминутке выглядел более утомлённым и оказывал всё меньшее сопротивления. Он провёл несколько успешных приёмов, включая удар в голову справа.

Интрига встречи окончательно умерла в пятом раунде, когда американец нанёс Хану левый аперкот ниже пояса. Британец имел право на пятиминутный отдых, однако через врача объявил о том, что не сможет продолжить встречу, и рефери засчитал технический нокаут.

Впоследствии выяснилось, что между судьёй и командой проигравшего по неизвестной причине возникло недопонимание.

«Я не хотел сниматься с боя и не делал этого. Теренс — великолепный боец, но если люди хотят думать, что я отказался от продолжения, пусть так», — цитирует Хана BoxingScene.

В ответ на это Кроуфорд призвал соперника признать правду, так как он отчётливо видел, что тот переговаривался со своим тренером.

Поражение юниорской сборной России на ЧМ

Сборная России по хоккею продолжает бороться за первое место в группе B на юниорском чемпионате мира, который в эти дни проходит в Швеции. В субботу подопечные Владимира Филатова одержали уверенную победу над Латвией со счётом 5:1. Уже в воскресенье им предстояла встреча с лидером квинтета — США.

В последнее время в североамериканской стране произошёл настоящий подъём хоккея, и практически на каждом уровне соревнований национальная команда выступает в ранге одного из главных фаворитов. В распоряжении Джона Врублевски находятся семь претендентов на первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), начиная с вратаря Спенсера Найта и заканчивая форвардом Коулом Кофилдом.

Для россиян матч начался как нельзя лучше. Уже на восьмой минуте они вели 2:0 после голов Егора Чинахова и Родиона Амирова. Однако спустя две минуты Джек Хьюз сократил отставание, а в концовке первого периода Алекс Тюркотт и вовсе сравнял счёт.

Во втором отрезке встречи хоккеисты США продолжили доминировать на льду, не давая возможности сопернику завладеть шайбой. Ещё по одному голу на свой счёт записали Мэттью Боллди и Кофилд.

В третьем периоде России удалось отыграть одно очко благодаря шайбе Егора Спиридонова, однако северамериканцы вновь сумели оторваться. Кофилд оформил дубль, а Мэттью Бенирс установил окончательный счёт на табло — 6:3.

Подопечные Филатова продолжают занимать второе место в группе B, имея в своём активе шесть очков.