Золото в синхронном катании, рекорд Поповича и защита титулов Ломаченко: события выходных в мире спорта

Сборная России по тяжёлой атлетике выиграла общекомандный зачёт на чемпионате Европы в Батуми, завоевав три золотые, пять серебряных и три бронзовые медали. Петербургская команда «Парадиз» стала триумфатором первенства планеты по синхронному фигурному катанию в Хельсинки. Украинский боксёр Василий Ломаченко одержал победу над британцем Энтони Кроллой и защитил титулы WBA и WBO. А тренер Грегг Попович вышел на первое место по числу побед в НБА. Об этих и других спортивных событиях выходных — в материале RT.

Золото чемпионата мира по синхронному фигурному катанию

В то время как внимание большинства любителей фигурного катания было приковано к командному чемпионату мира, в Финляндии проходило первенство планеты по менее популярной дисциплине — синхронному катанию. Если в японской Фукуоке российские спортсмены стали лишь третьими, то в Хельсинки завоевали золотые медали.

Россия на турнире была представлена двумя коллективами — казанским «Татарстаном» и петербургским «Парадизом», одним из главных фаворитов данного вида соревнований. Фигуристы из Северной столицы захватили лидерство уже после короткой программы, сделав серьёзную заявку на успех. На пятки им наступал действующий обладатель титула, финский Marigold Ice Unity, отстававший меньше чем на два балла.

Тем не менее, россияне сумели отстоять первую строчку и вернуть себе титул чемпионов планеты. Второе место осталось за финнами, а тройку лидеров замкнул ещё один местный коллектив, Helsinki Rockettes. «Татарстан» занял пятое место.

Триумф сборной на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике

Порадовали болельщиков и российские тяжелоатлеты. На завершившемся в Батуми чемпионате Европы они выиграли общекомандный зачёт. В активе сборной три золотые, пять серебряных и три бронзовые медали.

Большинство наград в копилке национальной команды удалось завоевать женщинам. Анастасия Романова стала первой в весе до 71 кг, Ксения Пасхина — до 87 кг, а Татьяне Кашириной не было равных в категории супертяжеловесов. Кроме того, пятикратная чемпионка мира обновила два мировых рекорда — в рывке и по сумме упражнений.

Подводя итоги соревнований, главный тренер сборной по тяжёлой атлетике Геннадий Аниканов отметил, что спортсмены выполнили практически все поставленные перед ними задачи.

«Мы так и планировали — занять первое командное место. Могло быть на одну золотую медаль больше, но Светлане Ершовой в весе до 55 кг, к сожалению, не удалось взять награду. Надеемся, что на домашнем первенстве она исправит эту ошибку», — цитирует тренера ТАСС.

Отметим, что в следующем году чемпионат Европы пройдёт в Москве.

Защита поясов WBA и WBO Ломаченко

В ночь с пятницы на субботу в Лос-Анджелесе состоялся вечер профессионального бокса. Центральным событием стал поединок в лёгкой весовой категории между украинцем Василием Ломаченко и британцем Энтони Кроллой. На кону стояли пояса Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO), обладателем которых является двукратный олимпийский чемпион.

По мнению многих экспертов, Ломаченко не должен был столкнуться с особыми трудностями на пути к защите титулов. И спортсмен оправдал надежды поклонников. Ему потребовалось не много времени, чтобы приноровиться к сопернику, который активным действиям предпочёл контратаки, а затем Василий полностью взял контроль над происходящим в свои руки. Кролла не справлялся со скоростями и напором украинца, и бой мог закончиться уже в третьем раунде, после того как Ломаченко зажал британца в углу.

Lomachenko scores the knockdown and thinks it was ruled a TKO. What do you think? #LomaCrollapic.twitter.com/GVwAlYSLgs — Top Rank Boxing (@trboxing) 13 апреля 2019 г.

Однако рефери Джек Рейсс отсчитал нокдаун и принял решение продолжить встречу. Ломаченко не стал тянуть время и завершил бой точным хуком в висок соперника.

В качестве будущих соперников украинца называют Ричарда Комми из Ганы, британца Люка Кэмпбелла и американцев Теофимо Лопеса, Джервонту Дэвиса и Майки Гарсию. Именно с последним хотел бы встретиться сам Ломаченко.

«Я бы хотел сразиться с Майком. Но посмотрим, что будет. Пока ничего точно сказать не могу. Скорее всего, останусь в своей весовой категории, так как хочу объединить все титулы», — приводит слова Ломаченко портал Boxingscene.

Успех борцов греко-римского стиля на чемпионате Европы в Бухаресте

Заключительный день чемпионата Европы в Бухаресте принёс российским борцам греко-римского стиля сразу две золотые медали. Муса Евлоев стал триумфатором в весовой категории до 97 кг, а Абуязид Манцигов — до 72 кг. Всего в активе российских спортсменов пять наград высшего достоинства, а также одно серебро и три бронзы.

Этот успех позволил сборной по греко-римскому стилю выйти на первое место в общекомандном зачёте. Последний раз подобный результат удавалось достигнуть 28 лет назад. На континентальном первенстве 1991 года в копилке СССР было шесть золотых, одна серебряная и две бронзовые медали.

Попович вышел на первое место по числу побед в НБА

Очередной рекорд поставлен в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Однако на этот раз речь идёт не о результативности игроков, а о выдающемся тренерском достижении.

В матче первого раунда плей-офф «Сан-Антонио Спёрс» одержал верх над «Денвер Наггетс» со счётом 101:96. Эта победа стала 1413-й в карьере Грегга Поповича на посту главного тренера пятикратных чемпионов НБА. Благодаря ей он вышел на первое место по этому показателю в истории лиги. Предыдущий рекорд принадлежал Ленни Уилкинсу, входящему в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита одновременно в качестве игрока и наставника.

Gregg Popovich now has more wins as a head coach than anybody else in NBA history 👏 pic.twitter.com/hJzHSXCByo — ESPN (@espn) 14 апреля 2019 г.

Напомним, что Попович встал у руля «Спёрс» в 1996 году. На данный момент он является единственным тренером, который занимает свою должность в одном клубе столь долго. Кроме того, с его именем связаны все крупнейшие достижения техасцев, включая пять чемпионских титулов.

Первая за 11 лет победа Вудса на турнире Большого шлема

В Огасте прошёл первый из четырёх турниров серии мейджор — «Мастерс». Победу в нём одержал один из самых титулованных гольфистов современности Тайгер Вудс.

В последние годы американец был нечастым гостем соревнований подобного уровня из-за проблем со здоровьем. Однако в Джорджии он вновь продемонстрировал свой уровень, сумев вовремя воспользоваться ошибкой соперников.

На протяжении долгого времени лидером соревнований был итальянец Франческо Молинари. На последних лунках борьба обострилась и на звание чемпиона стали претендовать сразу несколько спортсменов. Однако Вудсу удалось опередить ближайших преследователей — Дастина Джонсона, Ксандера Шоффеле и Брукса Кепку.

Последний раз американец побеждал на турнирах Большого шлема в 2008 году, а в Огасте его триумф датируется 2005 годом. Интересно, что с этим достижением (которое фактически означает его полноценное возвращение в спорт) гольфиста поздравили многие известные личности, включая нынешнего и бывшего президентов США Дональда Трампа и Барака Обаму, а также теннисистку Серену Уильямс.