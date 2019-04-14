Попович вышел на первое место в истории НБА по победам в качестве тренера

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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грегг Попович стал лидером в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству побед в качестве тренера.
Попович вышел на первое место в истории НБА по победам в качестве тренера
  • © Javier Rojas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Знаковое для 70-летнего специалиста событие произошло благодаря победе его подопечных в первом матче серии первого раунда плей-офф с «Денвер Наггетс».

Теперь в активе Поповича 1413 побед в матчах регулярного чемпионата и играх плей-офф, благодаря чему он опередил члена Зала славы Ленни Уилкенса, в активе которого 1412 побед.

Попович руководит «Спёрс» с 1996 года. Под его руководством команда завоевала все пять своих чемпионских титула в истории.

Ранее сообщалось, что Стефен Карри вышел на первое место по количеству точных трёхочковых в плей-офф НБА.

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