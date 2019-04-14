Сборная России по греко-римской борьбе выиграла командный зачёт ЧЕ

На чемпионате Европы по греко-римской борьбе в румынском Бухаресте российские спортсмены выступили лучше всех.

На континентальном первенстве в Бухаресте российские борцы греко-римского стиля завоевали пять золотых медалей. Победы на чемпионате одержали Виталий Кабалоев (до 55 кг), Степан Марянян (до 63 кг), Абуязид Манцигов (до 72 кг), Роман Власов (до 77 кг) и Муса Евлоев (до 97 кг).

Благодаря этому, а также медалям Сергея Емелина (до 60 кг, серебро), Артёма Суркова (до 67 кг, бронза) и Сергея Семёнова (до 130 кг, бронза) сборная России победила в медальном зачёте. Второе место — у турецких спортсменов.

Ранее сообщалось, что российский борец Евлоев завоевал золото ЧЕ.