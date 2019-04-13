Российские тяжелоатлеты выиграли медальный зачёт на ЧЕ

Сборная России заняла первое место в командном зачёте на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике, который завершился в грузинском Батуми.

На континентальном первенстве российским тяжелоатлетам удалось завоевать 11 медалей — три золотые, пять серебряных и три бронзовые. Чемпионами Европы стали Анастасия Романова (весовая категория до 71 кг), Ксения Пасхина (до 87 кг) и Татьяна Каширина (свыше 87 кг).

Восемь (3, 2, 3) медалей позволили Белоруссии занять второе место в командном зачёте. Третьими стали представители Армении. У них пять наград (2, 1, 2).

Ранее сообщалось, что Каширина завоевала золото на ЧЕ по тяжёлой атлетике.