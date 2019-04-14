Гольфист Вудс победил на турнире Большого шлема впервые за десять лет

Американский гольфист Тайгер Вудс одержал победу на турнире «Мастерс» в Огасте, штат Джорджия.

Американский игрок Тайгер Вудс выиграл турнир «Мастерс» по гольфу впервые с 2008 года. Данный успех стал для одного из самых высокооплачиваемых спортсменов мира 15-м в карьере.

Вудс в последнее время перенёс несколько операций на позвоночнике. Также спортсмен имел проблемы со злоупотреблением запрещённых веществ, однако с 2018 года постепенно набирает форму. В сентябре 2018 года он сумел одержать первую победу на турнире в PGA-туре.

Тайгер Вудс занимал первое место в списке лучших гольфистов мира на протяжении 623 недель. В последний раз спортсмен был на вершине в 2010 году.

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