Спортсмены рассказали, как Трамп всех обманывает во время игры в гольф

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Спортивный журналист Рик Рейли, автор книги Commander in Cheat: How Golf Explains Trump, пишет, что президент США Дональд Трамп постоянно обманывает соперников во время игры в гольф.
Спортсмены рассказали, как Трамп всех обманывает во время игры в гольф
  • Reuters

В новой книге знаменитости и профессиональные спортсмены утверждают, что Трамп — «худший обманщик в мире», когда речь заходит о его любимой игре в гольф.

«Сказать, что Дональд Трамп обманывает, — это всё равно, что сказать, что Майкл Фелпс плавает... Он обманывает на высоком уровне, он обманывает, когда люди смотрят и когда их нет», — приводит Sky News слова Рейли.

Рейли утверждает, что «Трамп обманывает, потому что так играет в гольф».

В книге журналист приводит воспоминания десятков спортсменов и звёзд, которые играли в гольф с Трампом.

«Мы чётко видели, как он отправил мяч в озеро, но его кедди (помощник игрока в гольфе. — RT) сказал ему, что он его нашёл», — говорит голливудский актёр Сэмюэл Л. Джексон.  

Профессиональный гольфист Брэд Факсон заявил, что тоже наблюдал подобное поведение Трампа.

«Независимо от того, как далеко в лес он бьёт по мячу, когда мы туда добираемся, он находится посреди фервея (часть поля, где трава имеет среднюю длину. — RT)», — рассказала норвежская гольфистка Сюзанна Педерсен. 

В феврале сообщалось, что Трамп установил в Белом доме симулятор для игры в гольф размером с комнату. Также в начале 2019 года он сыграл с прославленным гольфистом Тайгером Вудсом.

В сентябре 2018 года Трампа критиковали из-за того, что он поехал играть в гольф во время траурных мероприятий в память о сенаторе-республиканце Джоне Маккейне.

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