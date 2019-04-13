Украинец Ломаченко нокаутировал Кроллу в бою за пояса WBA и WBO

Украинский боксёр Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO).

Поединок состоялся в американском Лос-Анджелесе. Ломаченко отправил соперника в нокаут в четвёртом раунде.

Для украинского спортсмена эта победа стала 13-й на профессиональном ринге при одном поражении. Британец же проиграл седьмой поединок в карьере. На его счету также 34 выигранных боя и три ничьи.

Ранее российский боксёр Сергей Ковалёв заявил о желании провести бой с соотечественником Артуром Бетербиевым.