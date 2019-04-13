Украинец Ломаченко нокаутировал Кроллу в бою за пояса WBA и WBO
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Поединок состоялся в американском Лос-Анджелесе. Ломаченко отправил соперника в нокаут в четвёртом раунде.
Для украинского спортсмена эта победа стала 13-й на профессиональном ринге при одном поражении. Британец же проиграл седьмой поединок в карьере. На его счету также 34 выигранных боя и три ничьи.
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