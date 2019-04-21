Юниорская сборная России по хоккею уступила США на ЧМ в Швеции
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Встреча завершилась со счётом 3:6.
В составе США забивали Коул Кофилд (дубль), Джек Хьюз, Алекс Теркотт, Мэттью Болди и Мэттью Бенайерс.
За сборную России заброшенными шайбами отметились Егор Чинахов, Родион Амиров и Егор Спиридонов.
После трёх туров в квинтете В лидирует команда США. Сборная России — на втором месте. В четвертьфинал попадают по четыре лучшие команды из двух групп.
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