Юниорская сборная России по хоккею уступила США на ЧМ в Швеции

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Сборная России по хоккею с шайбой проиграла матч группового этапа чемпионата мира команде США.
Юниорская сборная России по хоккею уступила США на ЧМ в Швеции
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Встреча завершилась со счётом 3:6.

В составе США забивали Коул Кофилд (дубль), Джек Хьюз, Алекс Теркотт, Мэттью Болди и Мэттью Бенайерс.

За сборную России заброшенными шайбами отметились Егор Чинахов, Родион Амиров и Егор Спиридонов.

После трёх туров в квинтете В лидирует команда США. Сборная России — на втором месте. В четвертьфинал попадают по четыре лучшие команды из двух групп.

Ранее Бузова обратилась к «Авангарду» после поражения в финале Кубка Гагарина.

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