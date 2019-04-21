Павлюченкова обыграла Тревизан и помогла России победить Италию на Кубке Федерации
- РИА Новости
Матч между Павлюченковой и Тревизан завершился со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.
В первый игровой день Тревизан победила другая российская теннисистка — Анастасия Потапова, а Павлюченкова обыграла Жасмин Паолини.
Таким образом, сборная России гарантировала себе победу в матче Кубка Федерации и возвращение в Мировую группу ІІ.
Ранее Тарпищев рассказал, благодаря чему российские теннисистки обыграли итальянских в первых матчах Кубка Федерации.