Павлюченкова обыграла Тревизан и помогла России победить Италию на Кубке Федерации

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Теннисистка Анастасия Павлюченкова в двух сетах одержала победу над итальянкой Мартиной Тревизан и помогла сборной России вернуться в Мировую группу ІІ Кубка Федерации.
Павлюченкова обыграла Тревизан и помогла России победить Италию на Кубке Федерации
  • РИА Новости

Матч между Павлюченковой и Тревизан завершился со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

В первый игровой день Тревизан победила другая российская теннисистка — Анастасия Потапова, а Павлюченкова обыграла Жасмин Паолини.

Таким образом, сборная России гарантировала себе победу в матче Кубка Федерации и возвращение в Мировую группу ІІ.

Ранее Тарпищев рассказал, благодаря чему российские теннисистки обыграли итальянских в первых матчах Кубка Федерации.

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