Тарпищев рассказал, за счёт чего россиянки обыграли итальянок в первых матчах Кубка федерации

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победы россиянок Анастасии Потаповой и Анастасии Павлюченковой в двух стартовых играх в рамках матча сборных России и Италии в плей-офф Мировой группы II Кубка федерации.
Тарпищев рассказал, за счёт чего россиянки обыграли итальянок в первых матчах Кубка федерации
  • РИА Новости

«Сборная абсолютно по делу выиграла две встречи, беспокойства перед воскресеньем у меня нет. Анастасия Потапова победила за счёт резкости и мобильности, а Анастасия Павлюченкова — на опыте», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он отметил, что дал бы Павлюченковой отдых во второй соревновательный день, но подобное решение находится в компетенции капитана сборной Игоря Андреева.

Счёт в матче России и Италии — 2:0. 

Ранее сообщалось, что Павлюченкова победила Паолини в матче Кубка федерации Россия — Италия.

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