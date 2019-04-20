Тарпищев рассказал, за счёт чего россиянки обыграли итальянок в первых матчах Кубка федерации

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победы россиянок Анастасии Потаповой и Анастасии Павлюченковой в двух стартовых играх в рамках матча сборных России и Италии в плей-офф Мировой группы II Кубка федерации.

«Сборная абсолютно по делу выиграла две встречи, беспокойства перед воскресеньем у меня нет. Анастасия Потапова победила за счёт резкости и мобильности, а Анастасия Павлюченкова — на опыте», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он отметил, что дал бы Павлюченковой отдых во второй соревновательный день, но подобное решение находится в компетенции капитана сборной Игоря Андреева.

Счёт в матче России и Италии — 2:0.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова победила Паолини в матче Кубка федерации Россия — Италия.