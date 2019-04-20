Тарпищев рассказал, за счёт чего россиянки обыграли итальянок в первых матчах Кубка федерации
- РИА Новости
«Сборная абсолютно по делу выиграла две встречи, беспокойства перед воскресеньем у меня нет. Анастасия Потапова победила за счёт резкости и мобильности, а Анастасия Павлюченкова — на опыте», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Он отметил, что дал бы Павлюченковой отдых во второй соревновательный день, но подобное решение находится в компетенции капитана сборной Игоря Андреева.
Счёт в матче России и Италии — 2:0.
Ранее сообщалось, что Павлюченкова победила Паолини в матче Кубка федерации Россия — Италия.