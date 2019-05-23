Стали известны соперники Хачанова и Медведева на старте «Ролан Гаррос»

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) огласила результаты жеребьёвки основной сетки второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».

Россиянин Карен Хачанов, посеянный под десятым номером, в первом круге соревнований сыграет с немцем Седриком-Марселем Штебе.

Даниил Медведев, получивший 12-й номер при посеве, встретится с французом Пьером-Югом Эрбером.

Ещё один представитель России, Алексей Ватутин, пробившийся в основную сетку турнира через квалификацию, сыграет с другим победителем отборочных соревнований, имя которого станет известно позднее.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль.

Ранее сообщалось, что Хачанов поднялся на 12-е место в рейтинге АТР.