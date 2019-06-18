Две бронзы и ранний вылет Егорян: как россияне стартовали на чемпионате Европы по фехтованию

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Борислав Головин
Россияне завоевали две бронзовые медали в первый соревновательный день чемпионата Европы по фехтованию в Дюссельдорфе. 34-летняя Софья Великая поднялась на подиум в женской сабле, а Алексей Черемисинов — в мужской рапире. При этом двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян завершила борьбу уже после первого круга.
Две бронзы и ранний вылет Егорян: как россияне стартовали на чемпионате Европы по фехтованию
  • Софья Великая
  • Reuters
  • © Grigory Dukor

«Трагедии делать не стоит»

Крайне неоднозначным получился для российских фехтовальщиков первый соревновательный день первенства континента в Германии.

С одной стороны, отечественные спортсмены завоевали сразу две медали. С другой — от опытных Софьи Великой и Алексея Черемисинова в Дюссельдорфе явно ждали большего.  

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Олимпийские чемпионы начали путь на турнире с коронных для них женской сабли и мужской рапиры соответственно и считались одними из главных фаворитов соревнований.  

И поначалу для них всё складывалось как нельзя лучше. Черемисинов в первых трёх раундах плей-офф поочерёдно выбил Стивена Брауна (Ирландия), Дмитрия Чучукало (Украина) и Ричарда Круза (Великобритания).

Однако уже в четвертьфинале россиянин столкнулся с ожесточённым сопротивлением француза Максима Поти. Судьба победителя встречи не была ясна до самого последнего мгновения, и в результате уроженец Москвы опередил оппонента лишь на один точный укол.  

Видимо, после такого напряжённого противостояния у Черемисинова попросту не осталось сил на полуфинальный поединок с Алессио Фокони. Итальянец взял верх — 15:11, а впоследствии в финале не оставил ни малейших шансов соотечественнику Даниэле Гароццо — 15:4.

При этом на стадии четвертьфинала Фокони сломил сопротивление другого россиянина — Дмитрия Жеребченко — 15:7.

Тимур Сафин добрался лишь до 1/8 финала, а Тимур Арсланов — до 1/16. 

А Черемисинов стал уже 15-кратным призёром первенств Европы. Первая медаль ЧЕ покорилась ему ещё 12 лет назад в Генте. При этом год назад в Нови-Саде он завоевал два золота.   

«Трагедии из этой бронзы делать не стоит: хороший рабочий результат. В прошлый раз я завоевал золото, сегодня тоже неплохо фехтовал», — приводит слова Черемисинова ТАСС.

Алексей заявил, что вполне мог оказаться сильнее Фокони в полуфинале.

«Соперник повёл в счёте и на этом преимуществе начал строить свою борьбу. Надо сказать, я готовился к другому Фокони: он изменился, фехтовал со мной не так, как прежде. Весь бой я его искал, пытался зацепиться мыслью и к середине поединка нашёл, но счёт уже был критическим. Был бы разрыв хотя бы два очка — мог вытащить эту встречу», — добавил фехтовальщик.

«Бронзу можно считать признаком стабильности»

У женщин же Великая намерена была защитить награду высшей пробы в сабле, которую завоевала в 2018-м. К тому же три года назад на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро опытная фехтовальщица именно в этом виде взяла серебро в личном первенстве и золото — в командном.  

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В Дюссельдорфе 34-летняя спортсменка стартовала с победы над полькой Мартой Пудой в 1/16 финала — 15:10. Затем в непростом поединке было сломлено сопротивление представительницы Украины Алины Команщук — 15:12. 

Зато в четвертьфинале Великая оказалась на голову сильнее француженки Шарлотт Лемба — 15:4.  

К сожалению, в полуфинале Софья полностью повторила путь Черемисинова. С аналогичным счётом 11:15 она уступила ещё одной французской саблистке, Манон Брюне, и вынуждена была довольствоваться бронзой.  

«В прошлом году я выиграла чемпионат Европы, сейчас заняла третье место. Думаю, этот результат можно считать признаком стабильности. Первенство континента для меня на данный момент не закончено, впереди нас ждут командные соревнования. Я хорошо начала бой, но не смогла результативно завершить свои действия — выигрывала «фразу», но не наносила удар, проваливалась. Позже я нашла решение, но упустила ещё три удара», — подвела итоги Великая.

Однако награда высшей пробы Брюне тоже не досталась. В решающем противостоянии она уступила олимпийской чемпионке с Украины Ольге Харлан.  

Пусть Великая не оправдала всех ожиданий, но всё же забралась достаточно высоко, в отличие от двукратной олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро Анны Егорян.  

В первый соревновательный день спортсменку ждало фиаско. Уже в первом круге она уступила опытной румынке Бьянке Паску — 12:15.  

Куда успешнее выступила Ольга Никитина, которая добралась до четвертьфинала, где проиграла как раз Ольге Харлан со счётом 8:15. А в 1/8 финала Никитина оказалась сильнее соотечественницы и чемпионки мира — 2018 Софии Поздняковой.

Золотые ожидания

Чемпионат Европы продолжится во вторник соревнованиями в шпаге у мужчин и в рапире — у женщин. Россияне постараются завоевать первые золотые медали.  

Болельщики неслучайно ждут от отечественных фехтовальщиков максимальных результатов, ведь они, как правило, весьма успешно выступают на чемпионатах Европы.

Так, на прошлогоднем первенстве континента в Нови-Саде россияне завоевали сразу 11 наград, из которых шесть — высшей пробы, и в уверенном стиле захватили лидерство в медальном зачёте.  

А вот в 2017-м отечественные фехтовальщики неожиданно пропустили вперёд Италию как по общему количеству наград (десять против 11), так и по количеству золота (три против четырёх).  

Помимо возможности завоевать медали, чемпионат Европы важен с точки зрения завоевания лицензий на Олимпийские игры — 2020 и набора очков в мировой рейтинг.

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