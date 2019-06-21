Золото саблисток и неудача рапиристов: сборная России одержала вторую победу на ЧЕ по фехтованию

В немецком Дюссельдорфе завершился четвёртый соревновательный день чемпионата Европы по фехтованию. Российские саблистки Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Ольга Никитина выиграли золото командного турнира, победив в финале венгерскую сборную. Рапиристам Тимуру Сафину, Алексею Черемисинову, Дмитрию Жеребченко и Тимуру Арсланову завоевать медали не удалось. Они заняли четвёртое место.

На чемпионате Европы по фехтованию в Дюссельдорфе разыграны все индивидуальные медали, и в борьбу за награды вступили команды. За год до Олимпиады они приобретают особую важность. Практически все путёвки в Токио разыгрываются на основе мирового рейтинга, а он учитывает результаты всего лишь семи командных соревнований. В них входит июльский чемпионат мира в Будапеште, пять этапов Кубка мира, из которых один уже прошёл, и континентальные первенства.

Последний вид соревнований отличается от всех остальных перечисленных. Конкуренция внутри одной части суши ниже, и поэтому рейтинговые очки заработать проще. Однако если выступить неудачно на своём континенте, то потерять можно слишком много, а отыгрываться придётся уже на более сложных стартах.

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Командные турниры в Дюссельдорфе начались с тех же видов оружия, что и личные — мужская рапира и женская сабля. Российская дружина рапиристов на две трети состояла из олимпийских чемпионов 2016 года — Тимура Сафина и Алексея Черемисинова. Третьим номером поначалу выступал Дмитрий Жеребченко, который дошёл до четвертьфинала чемпионата Европы. С его помощью россияне быстро обыграли сборную Словакии в 1/8 финала, пропустив 29 уколов.

В четвертьфинале чемпион мира 2017 года был заменён, вместо него на матч с венграми вышел Тимур Арсланов. Рокировка прошла безболезненно, и россияне выиграли со счётом 45:27. Но в следующей встрече с мощной командой Франции слабину дали лидеры. Черемисинов сразу уступил шесть очков Максиму Поти, а Тимур Сафину пропустил на четыре укола больше, чем бронзовый призёр личного турнира Энцо Лефор. Двузначное преимущество французов держалось практически весь матч, пока российские фехтовальщики не проиграли его со счётом 29:45.

Оспаривать бронзовые медали пришлось с итальянцами — победителями двух последних чемпионатов мира в команде, которые неожиданно уступили в полуфинале немцам. Вновь россияне рано отдали инициативу — в каждом из первых трёх мини-поединков Сафин, Черемесинов и Арсланов уступали, суммарно отстав на девять уколов.

Когда казалось. что надежды на успех вновь нет, настоящий подвиг совершил Черемесинов. В схватке с опытным Андреа Кассарой, выигравшим свой первый чемпионат мира ещё в 2003 году, россиянин одержал очную победу со счётом 16:8, причём большинство очков он набрал тогда, когда итальянцу оставалось сделать один укол до пересменки.

К финальной трети матча россияне проигрывали всего три очка — совсем некритичное отставание. Но итальянцы грамотно отзащищались, а выход Жеребченко на замену Сафину не внёс изменений в ход встречи. Россияне остались без медалей на обоих отборочных турнирах на Олимпиаду, которые уже успели пройти.

Саблисткам удалось выступить гораздо лучше. Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и присоединившаяся к ним в четвертьфинале Ольга Никитина так же без особых проблем оказались в квартете сильнейших после побед над спортсменками из Грузии и Германии. Дорогу в финал им попытались преградить итальянки во главе с Ирене Векки. Всухую уступив Великой в первом своём поединке, она затем вывела свою команду вперёд, отыграв шесть очков отставания в схватке с Поздняковой. Больше россиянки такой вольности не позволяли и вернули себе преимущество, зафиксировав итоговый счёт 45:39.

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В матче за золото сборной России достался неожиданный соперник. Венгерские фехтовальщицы сотворили сенсацию, победив француженок — действующих чемпионок мира и лидеров мирового рейтинга. Венгерки уступали по итогам семи поединков из девяти, но их спасла Анна Мартон, завоевавшая в Дюссельдорфе личную бронзу. Она перефехтовала свою последнюю соперницу со счётом 11:4 и фактически в одиночку принесла команде победу, заработав в сумме 22 очка, а её подруги по команде — остальные 23.

Розыгрыш золотых медалей закрывал программу четвёртого дня, и за время возникшей паузы венгерские девушки, очевидно, растеряли весь свой запал.

Забойщицей в российской команде в этот раз выступила Никитина — её победы в двух поединках со счётом 5:2 обеспечили хороший отрыв, державшийся до последней схватки Яны Егорян, которой так важно было реабилитироваться после провала в личном турнире. Олимпийская чемпионка поставила точку в финальном матче и принесла золото всей команде — первое для девушек на этом чемпионате Европы и второе для всей сборной России.