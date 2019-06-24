Пять медалей Авериной, первое золото легкоатлетов, сенсация в настольном теннисе: итоги третьего дня Европейских игр

На Европейских играх в Минске завершился третий соревновательный день. Сборная России упрочила лидерство в общем зачёте, выиграв десять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. Лучшей спортсменкой дня стала гимнастка Дина Аверина, у которой в активе уже пять наград, в том числе три высшей пробы. Также российские спортсмены одержали победы в акробатике, самбо, пулевой стрельбе, лёгкой атлетике и стрельбе из лука.

Полный комплект наград Авериной

Чемпионка Европейских игр в многоборье Дина Аверина не ограничилась одной золотой наградой. В отдельных видах гимнастической программы она выиграла ещё четыре медали, в том числе две самые ценные. Сначала россиянка одержала победу в упражнениях с обручем, стала третьей в соревнованиях с мячом, уступила всего 0,1 балла в споре за золото в упражнениях с булавами и напоследок в третий раз отпраздновала победу, став лучшей в выступлении с лентой.

И по количеству побед, и по общей сумме медалей Аверина пока является лидером Европейских игр в Минске среди отдельных спортсменов. Лишь немногие другие участники соревнований имеют гипотетический шанс обойти российскую гимнастку.

🥇 Дина Аверина завоевала второе золото II Европейских игр 2019



Россиянка стала лучшей в упражнениях с обручем. Восьмикратная чемпионка мира чисто исполнила свою программу, получив от судей 22.850 балла#minsk2019#КомандаРоссии 🇷🇺 pic.twitter.com/O9NVW4Tr66 — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 23 июня 2019 г.

Сразу после индивидуальных выступлений девушек состоялись соревнования среди групп. В российскую команду вошли сразу три олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро — Анастасия Максимова, Мария Толкачёва и Вера Бирюкова, а также Диана Менжинская и Анжелика Стубайло. Они одержали победу в упражнении с пятью мячами и стали бронзовыми призёрами в многоборье. Завоевать более ценную награду не удалось из-за неудачного выступления с обручами и булавами, в котором россиянки показали пятый результат.

Одновременно с соревнованиями по художественной гимнастике завершился розыгрыш медалей в спортивной акробатике. Россияне Виктория Аксёнова и Кирилл Старцев вновь стали чемпионами Европейских игр, на этот раз — в комбинированных упражнениях среди смешанных пар. Днём ранее они выиграли золото и серебро в отдельных видах программы.

Три награды под российским флагом

На Европейских играх стартовал турнир по лёгкой атлетике, который проходит в непривычном для этого вида спорта формате. Главный комплект наград, как и четыре года назад, будет разыгран среди команд, которые соревнуются друг с другом в формате матчевых встреч. Но чтобы определить, как распределить сборные по турнирной сетке, в первый день состоялась квалификация. По её итогам также были разыграны личные медали во всех девяти отдельных дисциплинах, которые попали в программу Игр.

Российские легкоатлеты в Минске выступили под своим собственным флагом и заработали несколько медалей. Елена Соколова стала чемпионкой в прыжках в длину. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года показала свой лучший результат в сезоне, прыгнув на 6,76 м.

Также достойно выступила копьеметательница Екатерина Старыгина. Она побила личный рекорд, метнув снаряд на 63,57 м. В мировом списке лучших результатов текущего сезона это 12-й результат, а на Европейских играх этого хватило ей для серебра.

Второе место занял также прыгун в высоту Илья Иванюк. Но в квалификации у него не было необходимости поднимать высоко планку, и поэтому он показал очень скромный для мирового уровня результат 2,26 м. Интересно, что при этом он обошёл украинца Богдана Бондаренко, одного из самых титулованных высотников на данный момент.

Общими усилиями сборная России выиграла свою отборочную группу и вышла напрямую в полуфинал. Легкоатлеты снова вернутся на стадион «Динамо» только через три дня.

Второе золото Черноусова

Российскому стрелку Артёму Черноусову покорилась ещё одна золотая медаль. После победы в турнире смешанных команд он выиграл индивидуальные соревнования по стрельбе из пневматического пистолета. Черноусов был лучшим и в квалификации, и в финале, где набрал впечатляющую сумму 241,4 балла — всего на одну десятую меньше, чем на прошлогоднем чемпионате мира, где россиянин занял второе место в этой дисциплине.

Одновременно с медалями на Европейских играх разыгрываются квоты на Олимпиаду. Но Черноусов её не получил — он уже принёс одну путёвку ранее и больше не может принимать участие в отборе. Принести России вторую квоту мог бы Антон Аристархов, однако в финале он сразу же выбыл из дальнейшей борьбы и занял восьмое место.

В женских соревнованиях одной из претенденток на медали была россиянка Виталина Бацарашкина. В финале на выбывание она была одним из лидеров, но, когда настало время очертить круг призёров, спортсменке не хватило всего 0,1 балла для продолжения борьбы. Победительница смешанных соревнований в личном турнире заняла четвёртое место.

Остался без медали и олимпийский чемпион 2004 года в трапе Алексей Алипов. Он вышел в финал личных состязаний с пятым результатом в квалификации и повторил его в финале. Завоевать квоту на Олимпиаду ему не удалось, она досталась победителю — Давиду Костецкому из Чехии.

Без квоты, но с золотом

Наталья Авдеева и Антон Булаев выиграли первые для России медали Европейских игр в стрельбе из лука — никому до них это не удавалось сделать ни четыре года назад в Баку, ни сейчас в Минске. Они стали победителями соревнований по стрельбе из блочного лука среди смешанных пар.

Российский дуэт уверенно вышел в финал, соперниками по которому были голландцы Санне де Лат и Майк Шлуссер. По итогам всех четырёх серий лучники набрали абсолютно одинаковое количество очков — 152. Была назначена перестрелка, в которой Авдеева, де Лат и Булаев поочередно попали в «девятку». Шлуссер, чемпион мира 2013 года, мог одним точным выстрелом принести Нидерландам золото, но набрал только восемь очков, и самая ценная медаль досталась россиянам.

К сожалению, в стрельбе из классического олимпийского лука российским спортсменам так сильно не везло. Ксения Перова и Балсан Газаржапов в четвертьфинале тоже довели дело до перестрелки с командой Италии, но уступили ей два очка. Вдвойне обидно из-за этого поражения должно быть ещё и потому, что в этом турнире разыгрывались квоты на Олимпийские игры, которых у мужской сборной России по стрельбе из лука не было с 2008 года.

Булаев, кстати, после победы в миксте провёл ещё один поединок 1/8 финала личного турнира. С разницей в один балл он обошёл поляка Лукаша Пржибыльского и прошёл в следующий раунд.

Медали для всех самбистов

Второй день соревнований по самбо оказался не таким успешным для российской сборной, как первый. Хотя вновь отечественным спортсменам удалось выиграть медали в каждом из девяти видов программы, золотых среди них оказалось меньше.

Победы одержали Сергей Рябов (до 90 кг), Диана Рябова (до 52 кг) и Руслан Багдасарян (до 62 кг). Станислав Скрябин (до 74 кг) и Жанара Кусанова (до 80 кг) тоже вышли в финалы своих весовых категория, но потерпели в них поражения.

Супебой дня в категории 90кг Сергей Рябов (Россия) - Андрей Казусенок (Белоруссия) завершился в пользу нашего спортсмена - 3:1! Третье золото в самбо!#minsk2019#КомандаРоссии 🇷🇺 pic.twitter.com/4SnuogDpMp — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 23 июня 2019 г.

Главный фаворит в мужском супертяжёлом весе, знаменосец российской команды Артём Осипенко неожиданно проиграл в четвертьфинале сербу Владимиру Гайичу и смог после этого заработать только бронзовую медаль. Такой же результат показали Марина Мохнаткина (до 68 кг), Яна Костенко (до 60 кг) и Андрей Кубарков (до 52 кг).

Без наград на татами и шоссе

В двух видах спорта россияне медали не завоевали. На четырёх дзюдоистов, вышедших на татами, пришлись всего лишь две победы в отборочных поединках. У мужчин в весовой категории до 73 кг до 1/8 финала дошёл опытный Муса Могушков, но он проиграл иппоном армянскому спортсмену Фердинанду Карапетяну. Шанс на медаль был у Дарьи Давыдововй в весе до 63 кг. После поражения от Санне Вермер из Нидерландов россиянка попала в утешительный турнир за бронзу, но снова проиграла, теперь уже полячке Каролине Талах.

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Если дзюдоисты хотя бы радовали российских болельщиков накануне, то в шоссейных велогонках медалей нет второй день. В воскресенье состоялась мужская групповая гонка. Её победителем стал итальянец Давиде Баллерине, финишировавший в одиночестве на 16 секунд раньше пелотона. Лучший из российских спортсменов Александр Порсев проиграл чемпионку 54 секунды и финишировал 37-м.

Первые потери в боксе и настольном теннисе

Медали в настольном теннисе и боксе будут разыграны значительно позже, а пока спортсмены в предварительных соревнованиях выясняют, кто больше их достоин подняться на пьедестал почёта.

Сборная России по боксу на третий день своего турнира допустила первую потерю. Батор Сагалуев, представляющий вес до 49 кг, не смог защитить титул чемпиона Европейских игр после поражения от ирландца Ригана Дэйли в 1/8 финала. Остальным трём спортсменам, выходившим на ринг, удалось не повторить судьбу Сагалуева. Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Глеб Бакши (до 75 кг) вышли в четвертьфинал, а Алексей Мазур (до 64 кг) пока пробился только в 1/8 финала.

В настольном теннисе российскому спортсмену удалось сотворить одну из главных сенсаций. Александр Шибаев обыграл шведа Маттиаса Фалька, действующего вице-чемпиона мира. Второму номеру посева не удалось выиграть у россиянина ни одного гейма.

Шибаев таким образом пробился в 1/8 финала, где помимо него сыграют Кирилл Скачков, обыгравший словенца Дарго Йоргича, и Полина Михайлова, победившая в женском турнире Джорджию Пикколин из Италии. Яне Носковой не удалось повторить их промежуточный успех — она проиграла представительнице Польши Ли Цянь.

Шибаев и Михайлова также с победы начали выступление в миксте. Благодаря победе над Штефаном Фегерлем и Софьей Полкановой из Австрии российский дуэт пробился сразу в четвертьфинал.