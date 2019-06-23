«Ничего более сильного не испытывала»: как россиянка Шевчук выиграла ультрамарафон на 205 км

С 18 до 45 лет победительница ультрамарафона среди женщин 2019 года Алёна Шевчук была далека от спорта и здорового образа жизни. Об этом в интервью RT заявила сама бегунья. По её словам, она случайно попала на свой первый десятикилометровый забег, а затем решила проверить свои возможности и на более длинных дистанциях. Также спортсменка рассказала о подготовке к подобным стартам, ответила на вопрос, бывает ли ей скучно в пути, а также отметила отсутствие конкуренции среди женщин в этой дисциплине.

«Готовилась в условиях суровой зимы»

— Алёна, как вы решились на такой длинный забег?

— Каждую весну и осень я стараюсь участвовать в соревнованиях на сверхдлинные дистанции. Свои первые 100 миль пробежала в 2017 году, потом их было ещё три. В декабре прошлого года узнала, что на Эльтоне будет забег на 205 км, загорелась и приступила к подготовке. Мне очень хотелось узнать, что же там — за пределами моей привычной дистанции.

— Много ли времени ушло на подготовку?

— Готовилась в Москве в условиях нашей суровой зимы, бегала в любую погоду от 80 до 180 км в неделю, попутно приняла участие в соревнованиях на 80 км в Париже и 112 км в Дагестане. Но в мои тренировки входил не только бег. Много времени я посвящала общей физической подготовке, выполняла специальные беговые упражнения.

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— Как вы готовились к жаре?

— В последние годы я пришла к выводу, что мой организм нормально переносит такие погодные условия. Возможно, это связано с тем, что я родилась в Узбекистане, а может, потому что долгое время жила в Эмиратах. Всегда говорю, что жар не ломит костей. Пусть лучше будет тепло, чем холодно.

— Сколько лет надо заниматься бегом, чтобы решиться выступать на таких длинных дистанциях?

— Бегать я начала в мае 2015 года. Пришла с подругой на десятикилометровый благотворительный забег рядом с моим домом в Ботаническом саду, ещё не предполагая, как это меня затянет. Ту десятку я преодолела за 1 час 9 минут. И дальше понеслось — почти каждые выходные участвовала в массовых стартах, увеличивая дистанцию. Но то, что однажды начну бегать 100 и больше километров, даже не предполагала. Более того, я не знала о существовании таких соревнований.

— Когда выступили на своём первом марафоне?

— В сентябре 2015-го, а уже в ноябре бежала 60 км по пересечённой местности в турецкой Каппадокии. Мне было очень тяжело, но результатом я осталась довольна. В 2016 году на Эльтоне преодолела свои первые 100 км и неожиданно заняла второе место. Все сошли, а я выжила в 44-градусную жару, правда, получила травмы и потеряла восемь ногтей.

— Был ли в вашей жизни спорт до бега?

— Со второго по четвёртый класс занималась волейболом в школьной команде. Думаю, ещё в то время «прокачала» свои колени. В отличие от многих любителей бега, у меня нет с ними проблем. В 13 лет из-за болезни у меня нарушился обмен веществ, болели суставы, и мне пришлось девять месяцев провести в больнице.

— Как удалось восстановиться после такого?

— На лето мама отправила меня к бабушке, где вся детвора занималась греблей. Нагрузки мне были противопоказаны, но я всё равно бегала на тренировки, скрывая своё увлечение от старших. Когда об этом узнали, был скандал, но мои занятия не прекратились. В 17 лет попала в малую сборную Советского Союза. Нас готовили к Олимпиаде 1988 года, но я влюбилась, вышла замуж, в 18 лет родила дочь и бросила спорт.

— Больше спортом не занимались?

— Да, в моей жизни не было даже фитнеса, зато были алкоголь и сигареты. Работала в туризме, выкуривала по две пачки в день, но оставалась худой — весила 55 кг. Днём пила кофе, а ела только на ночь, чтобы уснуть. Так продолжалось до моего переезда в Турцию в 2012 году, где я бросила курить. Начала поправляться, мне перестало нравиться отражение в зеркале, и, чтобы вернуть форму, начала бегать. Но в Москве вновь забросила спорт, вернулась к нему в мае 2015 года.

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© alona.shevchouk

«Приходилось всё время смотреть под ноги»

— Спустя четыре года вы не просто победили на дистанции 205 км на Эльтоне, но и стали единственной женщиной, которой поддалось это достижение. Что стало с другими соперницами?

— Их было ещё две. Одна очень быстро стартовала и в итоге сошла на 84 км. Вторая прекратила борьбу на отметке в 120 км, и я осталась одна. Не торопилась, старалась получать удовольствие от бега. При лимите 28 часов финишировала за 26 часов 54 минуты.

— Тяжелее было бежать ночью или днём?

— Мы стартовали ночью, и первая половина пролетела быстро. С 105-го по 115-й км мне было очень трудно. А потом открылось второе дыхание. Да, было тяжело и жарко, приходилось переходить с бега на шаг и обратно, болела надкостница, но я терпела. И боялась ящериц и змей, свернувшихся клубочками. Приходилось всё время смотреть под ноги, чтобы случайно на них не наступить.

— Ультрамарафон — это не только физическая нагрузка, но и психологическая. Что вам далось тяжелее всего?

— Психологически мне не было трудно. А вот физически — да. Считаю, что если бы больше бегала во время подготовки, до 200—210 км в неделю, то Эльтон прошёл бы легче.

— Вам не бывает скучно во время длительных забегов?

— Развлекала себя подсчётом времени, оставшегося количества километров, следила, чтобы вовремя поесть. Думала о жизни, маме, дочке, работе. Мысли приходили ненадолго, а затем уходили. Скучно не было, я высматривала границу с Казахстаном, радовалась пролетавшим птичкам, встреченной корове, ящерицам. Мне нравится бежать одной, преодолеваю дистанцию по времени «на автомате».

— Можете ли вы описать эмоции, которые испытывали на финише?

— Когда на последнем километре заметила финишную арку, у меня словно выросли крылья — и я ускорилась. Видела радость встречающих меня людей, которая передавалась и мне. Это была моя первая ленточка, и ощущения невероятные. Даже не с чем это сравнить. Ничего более сильного никогда не испытывала.

— Большие ли были призовые?

— О, да! Дали 125 тыс. рублей. Я столько зарабатываю, так что это неплохая прибавка в семейный бюджет.

— Как проходило ваше восстановление после такой дистанции?

— В этот раз очень хорошо. Кажется, организм адаптировался к таким нагрузкам. На финише чувствовала себя как после тяжёлой тренировки, но болели икры и впервые были судороги в ногах. Дома пила витаминно-минеральный комплекс, сходила в баню, на массаж, старалась больше лежать и ничего не делать. А через неделю пробежала первые 5 км. Сейчас прекрасно себя чувствую.

— Что вы ели по ходу дистанции?

— У меня было своё питание, хотя организаторы делали специальные пункты. И два раза я ими воспользовалась — пила горячий бульон с чёрным хлебом. В остальное время ела свои углеводные гели, а также смесь из орехов, изюма, клюквы и тыквенных семечек собственного изготовления.

«Решила получить звание мастера спорта»

— Как питаетесь в обычной жизни?

— Если раньше могла целыми днями пить кофе, то с приходом в мою жизнь бега приучила себя завтракать. Если у меня нет тренировки, то обедаю около 16 часов и после 18 часов вечера пью кефир или перекусываю овощами. В противном случае ем всё. Утром это смесь из творога, бананов и ягод, на обед суп, макароны и жареная картошка с селедкой, иногда могу себе позволить печенье или мороженое. При этом немного скидываю вес, а вот после Эльтона не похудела ни на грамм.

— Как вам удаётся совмещать работу и тренировки?

— Это проблема. При подготовке к Эльтону у меня был период, когда надо было бегать 30 км утром и 30 км вечером. Мне приходилось вставать в половине шестого утра, наскоро выпивать кофе и тренироваться. После возвращения завтракала и к 10 часам шла на работу.

— Бегаете ли вы классические марафоны?

— Для меня это короткая дистанция, которую я могу пробежать в рамках подготовки к более длинной. Мне нравится участвовать в Московском марафоне. Это для меня уже традиция.

— Каковы ваши дальнейшие планы в беге?

— После Эльтона я решила получить звание мастера спорта. Для этого мне надо пробежать 210 км на суточном забеге в августе. Также планирую принять участие в горном ультрамарафоне Oman by UTMB.

— Что бы посоветовали девушкам, которые хотят пробегать такие дистанции, как вы, но не решаются?

— Не надо бояться! У нас в России в этой области нет конкуренции среди женщин. Это обидно и печально. Уверена на 100%, что у нас есть сильные девушки, способные выдерживать ультрамарафоны. Надо найти грамотного тренера, который понимает, как нагружать организм, чтобы продолжать получать удовольствие от бега, даже увеличивая дистанции.