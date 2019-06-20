«Гематомы мешают тренироваться»: Шубенков о победе в Марокко, последствиях падения и высказывании Ласицкене

Легкоатлет Сергей Шубенков доволен своей победой на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко, но считает свою физическую форму далёкой от идеала. Об этом в интервью RT рассказал сам чемпион мира. Бегун пояснил, какие травмы он получил после столкновения с ямайцем Омаром Маклаудом, рассказал о своих эмоциях от очередного решения IAAF и признался, что не принял решение относительно участия в чемпионате России.

— Эмоции от успешного финиша на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко уже утихли?

— Понемногу проходят. Нельзя долго пребывать в состоянии эйфории.

— Когда поняли, что придётся финишировать в падении?

— Я бы не сказал, что успел толком осознать этот момент. Движение было вынужденным, потому что Омар Маклауд меня сбил. Откровенно говоря, не ожидал подвоха. Предугадать такое сложно, хотя в барьерном беге потеря равновесия случается. После прохождения заключительного барьера опередил его, после чего почувствовал удар по ноге. Ямайский спринтер попросту уронил меня.

— Какие эмоции вы испытали в тот момент?

— Давайте начнём сначала. Объективно признаю, что стартовал я не очень удачно. Отрыв от колодок — это моя главная головная боль и слабая сторона. Над её устранением мы сейчас активно работаем. Маклауд вырвался вперёд, и мне пришлось догонять его. К десятому барьеру понял, что мне по силам сравняться с ним, так что ждал плотного финиша с итоговым результатом с разницей в сотые или тысячные секунды.

— Тот факт, что вы отыграли гандикап и максимально приблизились, мог сказаться на Маклауде?

— Возможно. Мне показалось, он увидел или почувствовал, что я рядом. Как итог — споткнулся на десятом барьере. Безусловно, для спортсмена его уровня такая ошибка очень досадна. Подумайте сами, он был первым на протяжении всего забега и в решающий момент дрогнул. Причём в буквальном смысле — он потерял равновесие, стал шататься, не удержался и упал.

— Он извинился? Объяснил, что произошло?

— Естественно, он выразил свои сожаления о случившемся. Но я злости не держал, понимал, что его действия не содержали злого умысла. Именно поэтому я не стал подавать протест и требовать его дисквалификации. А зачем? Я победитель. Этого достаточно.

— То есть рассчитывали на такой результат?

— В целом время показал хорошее, секунды для этих соревнований достойные. Однако, как всегда, есть куда расти. Я доволен.

— Как думаете, сам нырок как-то повлиял на итоговое время?

— Да, но не сильно. Выиграл от одной до четырёх сотых, наверное…

— Может, возьмёте на вооружение этот приём на финише?

— Вот уж нет. Спасибо, но я, пожалуй, откажусь (Смеётся). Слишком высокая цена. После падения много ссадин, беспокоят две большие гематомы. Если честно, последствия того падения мешают тренироваться.

— У вас впервые получился такой незаурядный и зрелищный финиш или были и другие случаи?

— Самое смешное, что все злоключения на дистанциях происходят у меня именно с Маклаудом. То мы стукнемся руками нечаянно. Бывало, он специально задевал меня, я уверен. В прошлом сезоне иногда просили, чтобы нас не ставили на соседние дорожки. Видимо, и в этом придётся прибегнуть к таким мерам. Целее будем, причём оба!

«Был уверен, что флаг вернут»

— Вы сказали, что старт — ваша проблема. Почему?

— Такая у меня особенность. Я не очень хорошо бегу вначале. К тому же тренировки пока выстроены таким образом, что делаем акценты на другом. На физической форме, которая на данный момент оставляет желать лучшего. График подготовки построен так, чтобы к концу сентября, к старту чемпионата мира мой организм был на пике своих возможностей. Признаю, что от собственного максимума я пока очень далёк.

— ЧМ важнее других стартов и личных рекордов по ходу сезона?

— Да. Не буду скрывать, для меня мировое первенство является главной целью в этом году. Главное — победить, а с каким результатом — по сути, второстепенный момент.

— Как думаете, шанс выступить под национальным флагом на ЧМ у России есть? В мае вы выражали уверенность в позитивном исходе решения.

— Я уже не думаю об этом. Если честно, немного отстранился от этой ситуации. Да, судя по тому, как шла работа по восстановлению прав ВФЛА, я был уверен в том, что нам вернут и флаг, и гимн. Но чем всё закончилось на данный момент, вы знаете сами. Для меня это было сюрпризом, но реагирую на всё происходящее спокойно. В 2016-м, когда история начиналась, вникал, скрупулёзно изучал вопрос, а сейчас решил устраниться. Конечно, хочется выступать не под белым квадратиком, а под российским флагом.

— Вы спокойны, а вот ваша коллега Мария Ласицкене высказывается очень эмоционально…

— Думаю, её можно понять и простить. Чувствуется, что она разочарована и, пожалуй, имеет на это полное право. Но лично я не сторонник разгонять всех и сразу. На мой взгляд, это неконструктивно. Прежде чем кого-то менять, нужно найти им хорошую замену.

— К слову, в России в этом сезоне планируете выступить?

— Пока не могу ответить на этот вопрос. Вроде как и надо появиться на чемпионате страны, но окончательного решения мы не принимали. Есть некоторые политические перипетии, не хочу о них говорить.

— А почему не включили в график своей подготовки Европейские игры в Минске?

— Их изначально не было в моём календаре. 30 июня буду принимать участие в очередном этапе Бриллиантовой лиги в США. Мне хочется соревноваться с лучшими. Конкуренция мотивирует и заставляет организм набирать форму быстрее.

— Раз уж мы затронули тему конкуренции, то какого мнения вы о молодых американцах — Гранте Холлоуэе и Дэниэле Робертсе? Они способны навязать вам борьбу? Или думаете, что вашими главными соперниками в этом сезоне останутся Маклауд и Орландо Ортега?

— Все их рекорды установлены на студенческих играх. Они традиционно круче бегут на них, нежели на профессиональном уровне. А вот дальше вопрос, что будет. Ребята только подписали контракты, и пока непонятно, смогут ли сохранить такую форму. Сомневаюсь, что в этом году мне придётся встретиться с ними, не уверен и насчёт следующего.