Шубенков победил в забеге на 110 м с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги

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Россиянин Сергей Шубенков стал победителем забега на 110 м с барьерами в рамках этапа Бриллиантовой лиги в столице Марокко Рабате.

Шубенков преодолел дистанцию в 110 м с барьерами за 13,12 с. Второе место у Эндрю Поцци из Великобритании (13,30), третьим финишировал Габриэл Константино (13,41).

Шубенков, как и остальные российские спортсмены, выступал на соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ранее сообщалось, что россиянка Анжелика Сидорова выиграла серебро в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги.

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