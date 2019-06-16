Шубенков победил в забеге на 110 м с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги

Россиянин Сергей Шубенков стал победителем забега на 110 м с барьерами в рамках этапа Бриллиантовой лиги в столице Марокко Рабате.

Шубенков преодолел дистанцию в 110 м с барьерами за 13,12 с. Второе место у Эндрю Поцци из Великобритании (13,30), третьим финишировал Габриэл Константино (13,41).

Шубенков, как и остальные российские спортсмены, выступал на соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ранее сообщалось, что россиянка Анжелика Сидорова выиграла серебро в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги.