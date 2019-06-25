Три золота россиян, сенсация в стрельбе из лука и достижение 50-летней грузинки: итоги четвёртого дня Европейских игр

На Европейских играх в Минске завершился четвёртый соревновательный день. Российским спортсменам удалось завоевать три золотые медали в дзюдо, стрельбе и баскетболе. Лучник Галсан Базаржапов сенсационно выбил из борьбы двукратного олимпийского чемпиона. Тем временем 50-летний стрелок из Грузии Нино Салуквадзе отобралась на девятую Олимпиаду в карьере в паре с сыном Цотнэ Мачавариани.

Третье золото Черноусова

В понедельник российским спортсменам удалось завоевать в Минске три комплекта золотых наград, и первый принесли стране стрелки Маргарита Ломова и Артём Черноусов. Набрав в финале 94 очка, они заняли первое место в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров среди смешанных команд.

Серебро досталось представителям Латвии Агате Расмане и Лаурусу Страуманису, а бронза — грузинам Нино Салуквадзе и Цотнэ Мачавариани.

Примечательно, что медаль Европейских игр позволила 50-летней Салуквадзе отобраться на девятые Олимпийские игры в карьере. При этом бронзу она завоевала в дуэте с сыном. Вместе они уже соревновались на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда впервые в истории мать и сын выступили на одной Олимпиаде.

Что касается Черноусова, то он стал трёхкратным чемпионом нынешних Европейских игр. Ранее ему покорилось золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в паре с Виталиной Бацарашкиной и медаль высшей пробы в личном турнире в данном виде.

Также стоит отметить серебро Сергея Каменского в пневматической винтовке (10 м). Впрочем, для россиянина оно получилось невероятно обидным, ведь он менее балла уступил Сергею Рихтеру из Израиля, а после окончания соревнований сослался на сильную жару.

Однако на Олимпийских играх три года назад Каменский в финале стрельбы из винтовки с трёх позиций потерпел ещё более досадное поражение и в финале проиграл сопернику всего 0,3 балла.

Ранее Сергей в паре с Юлией Каримовой одержал победу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Наконец, бронза в стендовой стрельбе досталась Дарье Семьяновой и олимпийскому чемпиону — 2004 Алексею Алипову.

Бронза для брата олимпийского чемпиона

Второе золото удалось завоевать дзюдоисту Арману Адамяну. В финале весовой категории до 100 кг он иппоном выиграл у представителя Грузии, серебряного призёра ОИ-2016 Варлама Липартелиани. Победа 22-летнего россиянина над куда более опытным соперником стала приятной неожиданностью для болельщиков.

«Я совсем недавно начал выступать на взрослом уровне. Думаю, в какой-то степени мне это помогло, ведь многие меня недооценивали. Я понимаю, что теперь ко мне будут готовиться серьёзнее, но и я на месте стоять не собираюсь. В какой-то степени эта победа может позволить мне выступить на чемпионате мира в Японии. Но решение всегда за тренерами, моё дело — тренироваться», — приводит слова Адамяна «Чемпионат».

Зато в категории свыше 100 кг ещё одному грузинскому дзюдоисту, Гураму Тушишвили, удалось отомстить за соотечественника в поединке с Иналом Тасоевым. Россиянин вёл по ходу финальной схватки, но в результате проиграл иппоном.

А бронзу в категории до 90 кг выиграл брат-близнец олимпийского чемпиона Хасана Халмурзаева Хусейн. Свою медаль он посвятил семье.

«Когда мой брат выиграл золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро, он вспомнил о нашем отце, не дожившем до того дня. Я же свою медаль посвящаю маме — у меня был не самый простой период в жизни, и она очень переживала. Так что эти награды для меня как золотые, и они — для моей мамы», — признался спортсмен.

Ещё одну бронзу завоевала Ксения Чибисова в категории свыше 78 кг. В схватке за третье место она оказалась сильнее Рошель Нуньеш (Португалия). Соперница получила три шидо за пассивность, и поединок был остановлен. В четвертьфинале же Чибисова уступила будущей чемпионке Марине Слуцкой из Белоруссии.

Триумф баскетболистов

Триумфом завершился день для мужской сборной России по баскетболу 3х3. В плей-офф отечественной тройке сперва удалось в результативном матче сломить сопротивление Чехии — 20:15, а затем вынудить сдаться поляков.

В финале Россия встретилась с серьёзным соперником — национальной командой Латвии. К счастью, россияне и здесь оказались сильнее. На протяжении всей встречи они уверенно лидировали в счёте и так и не позволили сопернику возродить интригу.

При этом восемь очков в решающем поединке набрал Илья Карпенков, а семь — Кирилл Писклов.

Что же касается женской сборной, то она в четвертьфинале уступила Франции и завершила своё выступление на турнире. При этом не стоит забывать, что сильнейшие отечественные баскетболистки в настоящий момент выступают на чемпионате мира, тогда как в Минск приехал, по сути, второй состав.

Награда в акробатике и ошибки на батуте

Завоевали медаль россияне и в спортивной акробатике. Татьяна Конакова и Григоригий Шихалеев взяли бронзу в смешанных парах.

А вот в прыжках на батуте отечественные спортсмены потерпели поражение. В частности, в синхронных прыжках у мужчин Андрей Юдин и Михаил Мельник допустили грубейшие ошибки и расположились на предпоследнем месте с оценкой в 5,860 балла.

У женщин Яна Павлова вовсе замкнула протокол с оценкой 11,430 очка.

Поражение от легенды и конец выступлений в миксте

Между тем в настольном теннисе отечественные спортсмены провели целый ряд интересных матчей. К сожалению, почти все они закончились для них поражением.

Так, Кирилл Скачков в 1/8 финала мужского одиночного турнира встретился с легендарным теннисистом Владимиром Самсоновым. Белорусу недавно исполнилось 43 года, но он и не думает завершать спортивную карьеру. При этом первую медаль чемпионата мира минчанин завоевал ещё 24 года назад.

Кириллу ничего не удалось поделать со столь опытным спортсменом, и он уступил по партиям — 2:4.

Другой россиянин, Александр Шибаев, на аналогичной стадии проиграл китайцу Лей Коу, который уже более десяти лет выступает за Украину — 1:4.

Таким образом, в четвертьфинале Европейских игр отечественные теннисисты участвовать не будут. А вот Полине Михайловой удалось пробиться в восьмёрку сильнейших у женщин. В понедельник она в тяжелейшем матче сломила сопротивление шведки Матильды Экхольм — 4:3.

Параллельно Михайлова завершила выступление в миксте. В паре с уже упомянутым Шибаевым она уступила румынам Бернадетте Сзокс и Овидиу Ионеску — 0:3. Так российский дуэт упустил возможность завоевать олимпийскую квоту через Европейские игры.

Счастливый лук Базаржапова

Также необходимо отметить сенсационную победу Галсана Базаржапова в стрельбе из лука. В 1/16 финала мужского турнира он сумел одолеть маститого итальянца Марко Гальяццо, одного из главных фаворитов, — 6:4.

Перед началом поединка никто не оставлял шансов россиянину, ведь титулы Гальяццо говорили сами за себя. За свою богатую карьеру Марко дважды был олимпийским чемпионом и трижды — чемпионом Европы.

Однако в Минске он потерпел неожиданную неудачу. 25-летний Базаржапов оказался сильнее и пробился в 1/8 финала, где станет единственным представителем России.