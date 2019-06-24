Сборная России по баскетболу 3×3 обыграла Латвию и завоевала золото ЕИ-2019

Мужская сборная России по баскетболу 3×3 одержала победу над Латвией в финале Европейских игр 2019 года в Минске.

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 21:14. В составе национальной команды выступали Станислав Шаров, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Алексей Жердев. Самым результативным игроком стал Карпенков, набравший девять очков. Таким образом, россияне стали чемпионами Европейских игр. Третье место заняла Белоруссия, страна — хозяйка соревнований. Ранее Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев завоевали бронзу Европейских игр в спортивной аэробике.