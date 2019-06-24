Сборная России по баскетболу 3×3 обыграла Латвию и завоевала золото ЕИ-2019

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Мужская сборная России по баскетболу 3×3 одержала победу над Латвией в финале Европейских игр 2019 года в Минске.
Сборная России по баскетболу 3×3 обыграла Латвию и завоевала золото ЕИ-2019
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 21:14.

В составе национальной команды выступали Станислав Шаров, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Алексей Жердев. Самым результативным игроком стал Карпенков, набравший девять очков.

Таким образом, россияне стали чемпионами Европейских игр. 

Третье место заняла Белоруссия, страна — хозяйка соревнований.

Ранее Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев завоевали бронзу Европейских игр в спортивной аэробике.

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