Сборная России по баскетболу 3×3 обыграла Латвию и завоевала золото ЕИ-2019
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 21:14.
В составе национальной команды выступали Станислав Шаров, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Алексей Жердев. Самым результативным игроком стал Карпенков, набравший девять очков.
Таким образом, россияне стали чемпионами Европейских игр.
Третье место заняла Белоруссия, страна — хозяйка соревнований.
Ранее Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев завоевали бронзу Европейских игр в спортивной аэробике.