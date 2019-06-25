Сборная России по пляжному футболу проиграла Испании в первом матче на ЕИ-2019
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Испании в матче группового этапа турнира по пляжному футболу на Европейских играх 2019 года в Минске.
- РИА Новости
Встреча, исход которой решался в овертайме, завершилась со счётом 5:4 в пользу испанцев.
Следующий матч российская команда проведёт 26 июня со сборной Италии.
Ранее сообщалось, что глава ФВСР оценил выступление российских велогонщиков на ЕИ-2019.
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