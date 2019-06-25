Глава ФВСР оценил выступление российских велогонщиков на ЕИ-2019
- РИА Новости
«В целом выступление, конечно, слабоватое. В составе были сильнейшие гонщики команды «Газпром-РусВело», но они выступили не очень хорошо, хотя трасса позволяла выступить гораздо лучше», — приводит слова Екимова ТАСС.
Он отметил, что федерация проведёт тщательный разбор выступления на Европейских играх.
«Это наш основной состав за исключением двух-трёх представителей команды Katusha-Alpecin», — добавил функционер.
Российская команда в составе Александра Порсева, Степана Курьянова, Евгения Шалунова, Артема Ныча, Александра Евтушенко, Елизаветы Ошурковой, Марии Новолодсой, Полины Кирилловой, Дианы Климовой и Дарьи Мальковой не сумела занять призовых мест в четырёх гонках на Европейских играх.
Ранее сообщалось, что Путин посетит церемонию закрытия Европейских игр.