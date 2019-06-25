Путин посетит церемонию закрытия Европейских игр

Президент России Владимир Путин принял приглашение главы Белоруссии Александра Лукашенко посетить церемонию закрытия Европейских игр — 2019.

«Состоялся телефонный разговор между президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным. Президенты обсудили двустороннюю повестку дня. Александр Лукашенко пригласил коллегу принять участие в церемонии закрытия II Европейских игр. Владимир Путин принял приглашение», — говорится в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

Торжественная церемония закрытия Европейских игр — 2019 состоится 30 июня.

Ранее сообщалось, что стрелки Хорошева и Григорян завоевали бронзовые медали ЕИ-2019.