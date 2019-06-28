«Неважно, из чего будет сделана медаль»: фехтовальщица Дериглазова об успехе на ЧЕ и выступлении на Олимпиаде

К поражению в финале чемпионата Европы по фехтованию привели спешка и нервозность. Об этом рассказала серебряный призёр личного турнира по рапире и чемпионка командных состязаний Инна Дериглазова. В интервью RT обладательница золотой медали Олимпиады-2016 также рассказала, как себя чувствует во время поединков с другими россиянками, при каком условии будет продолжать свою карьеру и что мотивирует её победить на чемпионате мира в Будапеште.

— С какими чувствами и мыслями вы ехали на недавно закончившийся чемпионат Европы?

— На протяжении всего этого сезона я выступала успешно, поэтому и в Дюссельдорфе сама от себя ожидала такого же результата. Но чемпионат Европы — это всё-таки официальный старт. Перед каждым соревнованием я волнуюсь, а перед таким турниром волновалась ещё сильнее. В течение сезона и на чемпионате мира я не фехтую в предварительных группах, а чемпионат Европы отличается тем, что на нём нужно сначала проводить поединки по пять уколов, по которым определяется сетка плей-офф. К этому нужно более ответственно подходить, потому что одна-две ошибки, и бой можно проиграть.

— Что для вас значит серебряная медаль личного турнира?

— Это для меня и успех, и поражение. Я проиграла опытной и титулованной спортсменке, Элизе Ди Франчиске из Италии. Нужно учитывать, что два года назад она родила ребёнка и является возрастной фехтовальщицей. Надо было проявить терпение для того, чтобы её переиграть, а я поспешила, где-то перенервничала и в итоге проиграла финал. Но лучше проиграть на чемпионате Европы, сделаю для себя выводы и буду более серьёзно относиться к поединкам с Ди Франчиской. На чемпионате мира хочется выступить уже успешно.

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— С ней же вы сражались в победном финале Олимпийских игр. Вспоминали тот бой сейчас?

— В Рио-де-Жанейро Ди Франчиска была фаворитом, тогда у меня не было большой уверенности в том, что её можно победить. Сейчас эта уверенность есть, но я проиграла, вот так бывает. То что итальянка попала в финал, было всё-таки предсказуемо. Как показал чемпионат Европы, она ещё может фехтовать на высоком уровне.

— Как думаете, у итальянок есть какой-то секрет спортивного долголетия? Ди Франчиска выступает в 37 лет, другая рапиристка Валентина Веццали фехтовала до 42 лет…

— Не думаю, что есть какой-то секрет. Им нравится фехтование, любят свой вид спорта, а если ещё и победы есть, то это замечательно. Каждый спортсмен хотел бы так.

— Вы сами можете представить, что тоже будете фехтовать до такого возраста?

— Это зависит от будущих результатов. Если будет получаться, то почему бы и не продолжать? А если пойму, что уже отдала все свои силы и больше не могу ничего показать, то дальше смысла заниматься не вижу. Насколько долга будет спортивная карьера, покажет время.

— Для вас имеет значение, с кем проводить следующий бой, стараетесь ли заранее узнать сильные и слабые стороны соперника, чтобы воспользоваться ими?

— Все спортсмены хорошо друг друга знают, следят за сильными сторонами и обращают внимание на ошибки. Но помимо техники и тактики важна ещё психологическая составляющая. Чем хладнокровнее я отношусь к боям, тем больше шансов выиграть. Когда начинаю заводиться и психовать, то возникают ошибки, и получаю те уколы, которых могла бы избежать.

— В четвертьфинале вы фехтовали с Анастасией Ивановой, выиграли со счётом 15:6. Поединки с россиянками для вас легче складываются?

— Она моя хорошая подруга, и мы хорошо знаем все нюансы фехтования друг друга. В таких случаях побеждает тот, у кого крепче оказались нервы и кто смог себя преодолеть на таких высоких соревнованиях. Со спортсменами из своей команды тяжелее фехтовать, поэтому не могу сказать, что это был какой-то лёгкий бой. К каждому поединку надо относиться серьёзно.

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— Победа в командных соревнованиях как-то подняла настроение?

— Здесь мы просто блестяще выступили, победили итальянок и француженок. У нас был хороший, сплочённый коллектив. Девочки все друг за друга болели и переживали. Если у одной что-то не пошло, то другая смело выходила на замену. Впечатления от этого положительные, но расслабляться не стоит. Впереди главный старт сезона.

— Тяжело было настраиваться на решающий поединок, когда ещё в полуфинале обыграли главных фаворитов из Италии?

— Действительно, золота ещё та победа не принесла, соревнования не закончились. Надо было бороться до конца и не останавливаться на достигнутом. Обеспечить себе серебро — это хорошо, но лучше занять первое место, поэтому старались не расслабляться. Победить Италию нам было недостаточно, нам были нужны золотые медали.

— На этом чемпионате Европы никому из победителей личного турнира не удавалось взять золото командного. Может, к лучшему было, что вы «поддержали» эту тенденцию?

— Я такой человек, что, если выступаю на каких-либо соревнованиях, то всегда хочу победить, независимо от того, выиграла ли уже вчера что-то или нет. Золота хочется всегда. Вчера я проиграла, сегодня выиграла с командой, но то своё поражение помню. У меня нет такого, что там не повезло, так что теперь разозлюсь и обыграю всех в команде. Всегда настрой одинаковый на победу.

— Уже 15 июля стартует чемпионат мира в Будапеште. Как проведёте время до него и хватает ли его на подготовку?

— Не первый сезон у нас всего месяц между двумя главными стартами сезона, с этим ничего не поделать. После чемпионата Европы тренеры дали отдохнуть, но уже скоро начинается сбор в Сочи, и вся подготовка будет направлена на успешное выступление в Будапеште. Все мысли сейчас о соревнованиях, о том, как будем тренироваться. Кроме того что будем готовиться технически и физически, нужно настраиваться психологически.

— В прошлом году вы тоже успешно выступали весь сезон, но на чемпионате мира остались без медалей. Какие-то выводы делали из такой неприятной ситуации?

— Конечно, мне тот проигрыш на чемпионате мира не даёт покоя до сих пор. Наверное, так и будет продолжаться, пока не выступлю на нём успешно. Я переживала, пересматривала свой бой, думала с тренером, в чём заключались ошибки. Но это спорт — весь сезон побеждала, а тут проиграла. Так бывает. От этого было обидно. Но надеюсь и верю в свои силы, что теперь всё получится.

— Через год состоятся Олимпийские игры в Токио. Задумываетесь о них?

— Такого, чтобы сидела и сутками думала о них, ещё нет, рано пока об этом говорить. Пока думаю о ближайшем старте. В Японии я ещё ни разу не фехтовала, только у мужчин-рапиристов там есть соревнования.

— На прошлой Олимпиаде в Рио не было в программе командного турнира в женской рапире. Со следующего года медали будут разыгрываться уже во всех видах программы. Было обидно, что это правило не ввели раньше, а только сейчас?

— Да, было слегка обидно, потому что в 2016 году мы выиграли командой чемпионаты Европы и мира. Мы бы хорошо тогда выступили на Олимпиаде, если бы медали разыгрывались. Сейчас можно порадоваться за фехтовальщиков, что у всех будет возможность выиграть две медали.

— На Олимпиаде в Токио медали будут сделаны из переработанных телефонов и прочего вторсырья. Что думаете об этом?

— Мне важно завоевать медаль, а какой она будет, уже не так принципиально. Главное — это звание олимпийской чемпионки, а медаль — какая будет, такая и будет.