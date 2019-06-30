Золотой хет-трик в борьбе, двойной триумф гимнастов и поражения в боксёрских финалах: итоги девятого дня Европейских игр

В Минске завершился девятый, предпоследний, соревновательный день Европейских игр. Сборная России выиграла ещё 12 медалей, шесть из которых были золотыми, и довела общее число завоёванных наград до 93. Победы одержали борцы Степан Марянян, Заур Кабалоев и Александр Чехиркин, гимнасты Давид Белявский и Ангелина Мельникова. Велогонщик Иван Смирнов выиграл вторую золотую медаль соревнований.

Золотое совершенство борцов

Борцы греко-римского стиля в первый же день своих финалов пополнили командную копилку тремя золотыми медалями. Первым это сделал действующий чемпион мира в весе до 60 кг Степан Марянян. В схватке за золото он не оставил шансов венгру Эрику Торбе и за полторы минуты закончил бой с ним.

Затем состоялся финал в категории до 67 кг, в котором Зауру Кабалоеву противостоял бронзовый призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Шмаги Балквадзе из Грузии. Схватка получилась напряжённой и равной, но только до тех пор, пока россиянин не воспользовался преимуществом в партере. Кабалоев впервые в карьере выиграл столь крупные соревнования.

Наконец, последним на ковёр вышел ещё один прошлогодний чемпион мира Александр Чехиркин, выступавший в категории до 77 кг. Первый период схватки с Карапетом Чаляном из Армении россиянин уверенно выиграл со счётом 5:0, но затем соперник предпринял отчаянную попытку спасти поединок. Ему это почти удалось, однако Чехиркин сумел удержать победный счёт, выиграв с преимуществом всего в один балл.

К сожалению, в греко-римской борьбе россияне больше не смогут побороться за золото. В преддверии субботних финалов состоялись предварительные схватки в трёх более тяжёлых категориях, и никому из отечественных спортсменов не удалось избежать поражений. Чемпион мира в весе до 130 кг Сергей Семёнов уступил в полуфинале белорусу Кириллу Грищенко, а выступающий в категории до 97 кг Александр Головин проиграл олимпийскому чемпиону Артуру Алексаняну из Армении. У обоих борцов ещё будет шанс выиграть бронзовую медаль, а вице-чемпион Европы Бекхан Оздоев (до 87 кг) уже точно останется без медали после неудачи в четвертьфинале.

Золотой дубль гимнастов

Розыгрыш медалей в спортивной гимнастике начался для сборной России как нельзя лучше. Давид Белявский и Ангелина Мельникова стали абсолютными чемпионами Европейских игр, а Владислав Поляшов выиграл бронзу в мужском многоборье.

Для Белявского этот успех имел особое значение. В прошлом сезоне один из лучших российских гимнастов современности не выступал в многоборье на международном уровне, остался без личных наград на чемпионате мира, а апрельский чемпионат Европы пропустил, так как не успел набрать к нему форму.

В Минске же Белявский вернулся на свой уровень и прошёл всё многоборье практически без сбоев. Из-за ошибки на вольных упражнениях 27-летний гимнаст потерял немного баллов, но в суммарной оценке оказался выше украинца Олега Верняева. Поляшов проиграл всего 0,168 балла в борьбе за серебро, и для ещё не слишком опытного спортсмена это — хороший результат на будущее.

15.133 (6.5) on parallel bars helped secure the bronze medal in the all-around for Russia's Vladislav Poliashov!#minsk2019pic.twitter.com/7sjNJTKzhY — UEG (@UEGymnastics) 29 июня 2019 г.

Мельникова же вовсе не допустила ни одной серьёзной ошибки ни в одном из четырёх видов женского многоборья. Она ни разу не опустилась ниже третьего места на отдельных снарядах, а на брусьях показала лучший результат. На медаль претендовала и дебютантка сборной России Александра Щеколдина, но выступление на бревне отбросило её на пятое итоговое место.

Медальный комплект в велогонках

В очередной день соревнований по трековым велогонкам российские спортсмены собрали коллекцию из наград всех достоинств. Золотую медаль, уже вторую для себя, завоевал Иван Смирнов. Чемпион командной гонки преследования выиграл и индивидуальную гонку на четыре километра, опередив в финале итальянца Давиде Плебани на три с половиной секунды.

Серебряным призёром Европейских игр стала Евгения Аугустинас. Она заняла второе место в омниуме, или велогоночном многоборье. Перед заключительной гонкой по очкам россиянка была далека от призовых позиций, но один обгон пелотона на круг позволил ей стать вице-чемпионкой Игр. Аугустинас уступила только двукратной чемпионке мира в омниуме Кристен Вильд из Нидерландов, которая никому не дала возможности претендовать на золото.

Денис Дмитриев, чемпион мира и олимпийский призёр в спринте, в своей фирменной дисциплине занял третье место. В полуфинале российский велогонщик уступил голландцу Джеффри Хогланду, действующему вице-чемпиону мира в этой дисциплине. Дмитриеву ничего не оставалось, кроме как обгонять поляка Матеуша Рудика в заездах за бронзу. Таким образом он взял реванш за поражение в четвертьфинале последнего чемпионата мира.

В женском спринте у сборной России остаётся шанс на две медали. Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва вышли в четвертьфинал личных состязаний. В субботу чемпионки в командном спринте преодолели все предварительные стадии, даже ни разу не воспользовавшись утешительными заездами.

Боксёрское серебро

Первый день финальных поединков в боксе принёс сборной России две серебряные медали. Первым на ринг вышел Габил Мамедов, которому в решающей схватке весовой категории до 60 кг противостоял белорус Дмитрий Асанов — 23-летний боксёр, уже имеющий в активе бронзу чемпионата мира. Первый раунд Асанов выиграл, но во втором судьи отдали предпочтение Мамедову. Решающий отрезок боя прошёл вновь под диктовку белорусского спортсмена, и россиянин стал серебряным призёром — победу ему отдал только один рефери из пяти.

Позднее состоялся финал весовой категории до 69 кг, в котором Харитон Агрба противостоял главному фавориту соревнований Пэту Маккормаку из Великобритании, который не проигрывает на любительском уровне с августа 2017 года. В этот раз у судей уже не было разночтений. Все они присудили победу англичанину, а Агрба стал серебряным призёром Европейских игр.

Шансы на золото остаются ещё у двух российских боксёров. В финале категории до 91 кг выступит Муслим Гаджимагомедов, а в женской весовой категории до 51 кг решающий поединок проведёт Светлана Солуянова.

Бронзовый финиш в бадминтоне

По итогам бадминтонного турнира на Европейских играх урожай сборной России составил три бронзовые медали. Последнюю из них получила Евгения Косецкая. Вице-чемпионка прошлого турнира в парном разряде в этот раз выступила в одиночном и дошла до полуфинала. В нём Косецкая проиграла датчанке Мие Блихфельдт со счётом 14:21, 11:21. В обоих геймах россиянка вела в счёте, но сопернице удавалось ответить целыми сериями из нескольких выигранных розыгрышей.