«Нести флаг — большая честь»: стрелок Каменский о жаре на Европейских играх, церемонии закрытия и Олимпиаде в Токио

Из-за жары стрелковый турнир на Европейских играх в Минске превратился в серьёзное испытание для спортсменов. Об этом в интервью RT рассказал двукратный чемпион соревнований Сергей Каменский. Именно он был знаменосцем сборной на церемонии закрытия и на собственном опыте узнал, сколько весит флаг России. В беседе Каменский сообщил, что планирует выступать на Олимпийских играх в Токио.

«Не делю медали на особенные и обычные»

— Как для вас сложились Европейские игры, довольны ли итогами?

— Всё прошло замечательно, я доволен. Мы провели хорошую подготовку, очень долгую и кропотливую. Решили множество проблем в ходе неё, и я вышел на пиковую, максимально доступную форму. Отсюда и очень хорошие результаты.

— Две золотые медали и одна серебряная — какая из них более ценная?

— Я не делю их на особенные и обычные. Каждая досталась мне немалым трудом и упорной борьбой. Даже серебро в стрельбе из пневматической винтовки я ценю, потому что там был очень жёсткий финал.

— В Минске стрелки жаловались на жару. Для вас это стало проблемой?

— Жарко было не только мне. Все стреляли в одинаковых условиях. Все испытывали дискомфорт, неудобства. Может быть, поэтому не все справились. Я сумел более или менее адаптироваться и старался отработать технично, показать ту стрельбу, к которой был готов.

— Люди могут выдержать тяжёлые условия, а техника? Оружие или электроника не подвели?

— Да, бывает такое, что из-за внешних факторов работа техники может нарушаться. Те спортсмены, которые способны сосредоточиться и продолжить работать правильно, несмотря на возникшие трудности, добьются высоких результатов. Особенно это касается квалификации, в финалах всё проходит уже несколько иначе. Многие в Минске посыпались, не показали своего результата. А мне удалось справиться, и я этому рад.

— Раньше приходилось сталкиваться с тяжёлыми условиями проведения соревнований?

— Да, конечно, у меня за плечами уже большой опыт: в каких странах я только не стрелял! Из каждого старта выносил уроки, делал выводы, и это позволяло в какой-то новой ситуации не теряться, а работать с головой.

— Вы стали знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Европейских игр. Что для вас это значило?

— Буквально за день мне сообщили об этом. Я был удивлён, но в то же время и рад. Для меня нести флаг на церемонии закрытия было большой честью. Это очень эмоционально!

— Что тяжелее — винтовка или знамя?

— Флаг практически ничего не весил, его можно было нести одной рукой. А оружие у нас тяжёлое. Малокалиберные винтовки, из которых стреляем, весят до восьми килограммов.

Каменский о весе флага и винтовки

— Какие у вас планы на остаток года? Будете ли отдыхать после Европейских игр?

— Забрасывать стрельбу не собираюсь. Думаю, будет коротенький отдых, а дальше начну готовиться к одному хорошему старту, на котором хочется неплохо выступить. Это финал Кубка мира в Китае, который пройдёт в конце ноября.

— Какой отдых для вас лучший?

— Наверное, дома с семьёй.

«Стараюсь одинаково хорошо выступать во всех упражнениях»

— Через год состоится Олимпиада в Токио. Уже решили, будете ли выступать во всех трёх дисциплинах?

— Буду готовиться ко всем, а там — как получится. Есть время подготовиться, сконцентрироваться на чём-то конкретном и отбросить ненужное. В целом я бы хотел выступить во всех дисциплинах, моя форма это позволяет.

— Не обидно, что в программе не будет стрельбы лёжа?

— Честно говоря, стрельба лёжа была моей любимой дисциплиной. Теперь её нет. Поэтому я стараюсь одинаково хорошо выступать во всех упражнениях, не отдавая предпочтения чему-то одному.

— При этом вы уже выиграли в соревнованиях в миксте. В чём их особенность?

— Я уже выступал в этом виде и ранее. С другой напарницей мы выиграли этап Кубка мира в Мюнхене, поэтому опыт у меня есть. Этот вид всё ещё новый, поэтому правила периодически меняются. Судьи стараются сделать дисциплину более зрелищной, хотя суть остаётся той же. Как такового отбора на них нет.

— Сложно ли вам выступать вместе с напарницей, когда приходится рассчитывать не только на себя?

— В первую очередь я ориентируюсь на свой результат. Если у неё что-то не получилось, вытаскиваю нас обоих. И наоборот. В целом мы стараемся работать как одна команда.

— Приходилось ли вам принимать участие в турнирах в Токио? Какое у вас представление о Японии?

— Нет, соревнования там ещё не проводились. Тестовые старты пройдут в следующем году. Мы посмотрим стрельбища, выясним, как на нас скажется перелёт.

— Насколько всё зависит от самих тиров?

— Если это открытый тир, то влияют ветер, влажность, наличие или отсутствие солнца. С точки зрения погодных условий есть очень непростые стрельбища, на которых все демонстрируют низкие результаты. А есть, наоборот, такие, где полный штиль, как в закрытом помещении. В пневматической стрельбе в этом плане гораздо проще, так как она проходит исключительно под крышей и на спортсменов оказывает влияние лишь температура воздуха.

Каменский об условиях стрельбы

— Вы являетесь большим любителем кофе. В Японии его пьют из банок и холодным. Хотелось бы вам попробовать что-то необычное?

— У меня нет особых предпочтений. Но я стараюсь брать только хороший кофе, который не купишь в магазинах.

— На Олимпиаде медали будут делать из переработанных телефонов. Как вам такая идея?

— Если они выступают за экологию, то почему бы и нет? Из любой подобной идеи может получиться нечто потрясающее. Думаю, нас точно ждёт что-то небанальное, необычное.

— Может, для стрелков делать медали из переработанных пуль?

— Из свинца? (Смеётся.) Не думаю, что это хорошая идея, так как он токсичен. В Европе сейчас все борются с использованием этого металла.

«Меня мой стиль устраивает»



— В Рио-де-Жанейро вы многих поразили своим отношением к решающему промаху на последнем выстреле. Вы ко всем спортивным неудачам относитесь так спокойно?

— Многие об этом спрашивают. К подобным вещам отношусь философски: ведь я уже ничего не смогу переделать. Зачем горевать по этому поводу, когда можно просто извлечь для себя опыт и идти дальше?

— В стрельбе, как и во многих других видах спорта, существуют рекорды. Стремитесь ли вы покорить какое-либо достижение?

— Нет, у нас рекорды могут служить только в качестве своеобразного самоудовлетворения. Потому что они ничего не дают: в финальную часть ты всё равно выходишь с нуля. Да, приятно, но не более.

— Федерация их никак не поощряет?

— Иногда да, иногда нет. Всё зависит от самого достижения.

— Внешне про вас не скажешь, что вы стрелок. Длинные волосы, борода... Как сформировался ваш имидж?

— Я же не военный (хоть и выступаю за ЦСКА), чтобы соблюдать устав. Меня мой стиль устраивает.

— Вы отлично говорите по-английски. Как вам удалось его выучить на таком уровне?

— Для начала у меня были школьные знания. Я любил этот предмет, он мне легко давался. Но, начав больше путешествовать, осознал, что этого мало. В процессе общения чего-то не понимал, потом записывал, переводил и заучивал. Не скажу, что мне этого хватает, чтобы свободно давать интервью, но для бытового разговора большего и не нужно.