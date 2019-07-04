«Нести флаг — большая честь»: стрелок Каменский о жаре на Европейских играх, церемонии закрытия и Олимпиаде в Токио
- Сергей Каменский (Россия) на соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров среди мужчин на II Европейских играх в Минске.
- © Владимир Астапкович / РИА Новости
«Не делю медали на особенные и обычные»
— Как для вас сложились Европейские игры, довольны ли итогами?
— Всё прошло замечательно, я доволен. Мы провели хорошую подготовку, очень долгую и кропотливую. Решили множество проблем в ходе неё, и я вышел на пиковую, максимально доступную форму. Отсюда и очень хорошие результаты.
— Две золотые медали и одна серебряная — какая из них более ценная?
— Я не делю их на особенные и обычные. Каждая досталась мне немалым трудом и упорной борьбой. Даже серебро в стрельбе из пневматической винтовки я ценю, потому что там был очень жёсткий финал.
— В Минске стрелки жаловались на жару. Для вас это стало проблемой?
— Жарко было не только мне. Все стреляли в одинаковых условиях. Все испытывали дискомфорт, неудобства. Может быть, поэтому не все справились. Я сумел более или менее адаптироваться и старался отработать технично, показать ту стрельбу, к которой был готов.
— Люди могут выдержать тяжёлые условия, а техника? Оружие или электроника не подвели?
— Да, бывает такое, что из-за внешних факторов работа техники может нарушаться. Те спортсмены, которые способны сосредоточиться и продолжить работать правильно, несмотря на возникшие трудности, добьются высоких результатов. Особенно это касается квалификации, в финалах всё проходит уже несколько иначе. Многие в Минске посыпались, не показали своего результата. А мне удалось справиться, и я этому рад.
— Раньше приходилось сталкиваться с тяжёлыми условиями проведения соревнований?
— Да, конечно, у меня за плечами уже большой опыт: в каких странах я только не стрелял! Из каждого старта выносил уроки, делал выводы, и это позволяло в какой-то новой ситуации не теряться, а работать с головой.
— Вы стали знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Европейских игр. Что для вас это значило?
— Буквально за день мне сообщили об этом. Я был удивлён, но в то же время и рад. Для меня нести флаг на церемонии закрытия было большой честью. Это очень эмоционально!
— Что тяжелее — винтовка или знамя?
— Флаг практически ничего не весил, его можно было нести одной рукой. А оружие у нас тяжёлое. Малокалиберные винтовки, из которых стреляем, весят до восьми килограммов.
- Каменский о весе флага и винтовки
— Какие у вас планы на остаток года? Будете ли отдыхать после Европейских игр?
— Забрасывать стрельбу не собираюсь. Думаю, будет коротенький отдых, а дальше начну готовиться к одному хорошему старту, на котором хочется неплохо выступить. Это финал Кубка мира в Китае, который пройдёт в конце ноября.
— Какой отдых для вас лучший?
— Наверное, дома с семьёй.
«Стараюсь одинаково хорошо выступать во всех упражнениях»
— Через год состоится Олимпиада в Токио. Уже решили, будете ли выступать во всех трёх дисциплинах?
— Буду готовиться ко всем, а там — как получится. Есть время подготовиться, сконцентрироваться на чём-то конкретном и отбросить ненужное. В целом я бы хотел выступить во всех дисциплинах, моя форма это позволяет.
— Не обидно, что в программе не будет стрельбы лёжа?
— Честно говоря, стрельба лёжа была моей любимой дисциплиной. Теперь её нет. Поэтому я стараюсь одинаково хорошо выступать во всех упражнениях, не отдавая предпочтения чему-то одному.
— При этом вы уже выиграли в соревнованиях в миксте. В чём их особенность?
— Я уже выступал в этом виде и ранее. С другой напарницей мы выиграли этап Кубка мира в Мюнхене, поэтому опыт у меня есть. Этот вид всё ещё новый, поэтому правила периодически меняются. Судьи стараются сделать дисциплину более зрелищной, хотя суть остаётся той же. Как такового отбора на них нет.
— Сложно ли вам выступать вместе с напарницей, когда приходится рассчитывать не только на себя?
— В первую очередь я ориентируюсь на свой результат. Если у неё что-то не получилось, вытаскиваю нас обоих. И наоборот. В целом мы стараемся работать как одна команда.
— Приходилось ли вам принимать участие в турнирах в Токио? Какое у вас представление о Японии?
— Нет, соревнования там ещё не проводились. Тестовые старты пройдут в следующем году. Мы посмотрим стрельбища, выясним, как на нас скажется перелёт.
— Насколько всё зависит от самих тиров?
— Если это открытый тир, то влияют ветер, влажность, наличие или отсутствие солнца. С точки зрения погодных условий есть очень непростые стрельбища, на которых все демонстрируют низкие результаты. А есть, наоборот, такие, где полный штиль, как в закрытом помещении. В пневматической стрельбе в этом плане гораздо проще, так как она проходит исключительно под крышей и на спортсменов оказывает влияние лишь температура воздуха.
- Каменский об условиях стрельбы
— Вы являетесь большим любителем кофе. В Японии его пьют из банок и холодным. Хотелось бы вам попробовать что-то необычное?
— У меня нет особых предпочтений. Но я стараюсь брать только хороший кофе, который не купишь в магазинах.
— На Олимпиаде медали будут делать из переработанных телефонов. Как вам такая идея?
— Если они выступают за экологию, то почему бы и нет? Из любой подобной идеи может получиться нечто потрясающее. Думаю, нас точно ждёт что-то небанальное, необычное.
— Может, для стрелков делать медали из переработанных пуль?
— Из свинца? (Смеётся.) Не думаю, что это хорошая идея, так как он токсичен. В Европе сейчас все борются с использованием этого металла.
«Меня мой стиль устраивает»
— В Рио-де-Жанейро вы многих поразили своим отношением к решающему промаху на последнем выстреле. Вы ко всем спортивным неудачам относитесь так спокойно?
— Многие об этом спрашивают. К подобным вещам отношусь философски: ведь я уже ничего не смогу переделать. Зачем горевать по этому поводу, когда можно просто извлечь для себя опыт и идти дальше?
— В стрельбе, как и во многих других видах спорта, существуют рекорды. Стремитесь ли вы покорить какое-либо достижение?
— Нет, у нас рекорды могут служить только в качестве своеобразного самоудовлетворения. Потому что они ничего не дают: в финальную часть ты всё равно выходишь с нуля. Да, приятно, но не более.
— Федерация их никак не поощряет?
— Иногда да, иногда нет. Всё зависит от самого достижения.
— Внешне про вас не скажешь, что вы стрелок. Длинные волосы, борода... Как сформировался ваш имидж?
— Я же не военный (хоть и выступаю за ЦСКА), чтобы соблюдать устав. Меня мой стиль устраивает.
— Вы отлично говорите по-английски. Как вам удалось его выучить на таком уровне?
— Для начала у меня были школьные знания. Я любил этот предмет, он мне легко давался. Но, начав больше путешествовать, осознал, что этого мало. В процессе общения чего-то не понимал, потом записывал, переводил и заучивал. Не скажу, что мне этого хватает, чтобы свободно давать интервью, но для бытового разговора большего и не нужно.
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