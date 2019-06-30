Стрелок Каменский будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия ЕИ-2019
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- РИА Новости
Об этом сообщил глава российской делегации на турнире Андрей Конокотин, слова которого приводит ТАСС.
На церемонии открытия знаменосцем сборной был семикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко.
На Европейских играх 31-летний стрелок стал обладателем двух золотых медалей и одной серебряной.
Торжественная церемония закрытия Европейских игр состоится 30 июня и начнётся в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что сборная России досрочно выиграла медальный зачёт Европейских игр — 2019.