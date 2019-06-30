Стрелок Каменский будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия ЕИ-2019

Сергей Каменский станет знаменосцем сборной России на параде команд на торжественной церемонии закрытия II Европейских игр 2019 года в Минске.

Об этом сообщил глава российской делегации на турнире Андрей Конокотин, слова которого приводит ТАСС.

На церемонии открытия знаменосцем сборной был семикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко.

На Европейских играх 31-летний стрелок стал обладателем двух золотых медалей и одной серебряной.

Торжественная церемония закрытия Европейских игр состоится 30 июня и начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России досрочно выиграла медальный зачёт Европейских игр — 2019.