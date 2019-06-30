Сборная России досрочно выиграла медальный зачёт Европейских игр — 2019

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Сборная России досрочно одержала победу в общем медальном зачёте на Европейских играх 2019 года в Минске.
Сборная России досрочно выиграла медальный зачёт Европейских игр — 2019
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Это стало известно после неудачных выступлений белорусских спортсменов, не пробившихся в финалы своих дисциплин и, таким образом, упустивших золотые награды, благодаря которым их сборная могла опередить Россию в медальном зачёте.

В настоящий момент в активе сборной России 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. У команды Белоруссии — 22 золотые, 14 серебряных и 25 бронзовых.

Всего в заключительный день игр будет разыграно 36 комплектов наград.

Ранее сообщалось, что глава МОК посетит церемонию закрытия Европейских игр — 2019.

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