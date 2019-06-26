Каменский завоевал золото ЕИ-2019 в пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки

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Россиянин Сергей Каменский занял первое место в пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трёх положений на Европейских играх 2019 года в Минске.
Каменский завоевал золото ЕИ-2019 в пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Россиянин набрал 461,6 балла.

Вторым стал белорус Юрий Щербацевич с результатом 460,9 балла. Замкнул тройку призёров представитель Венгрии Истван Пени (450,6).

Напомним, что до этого Каменский уже становился чемпионом ЕИ-2019 в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте, а также завоёвывал серебро в той же дисциплине, но в одиночном разряде.

Ранее каноисты Кирилл Шамшурин и Илья Первухин завоевали бронзу ЕИ-2019.

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