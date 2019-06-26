Каменский завоевал золото ЕИ-2019 в пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки
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- РИА Новости
Россиянин набрал 461,6 балла.
Вторым стал белорус Юрий Щербацевич с результатом 460,9 балла. Замкнул тройку призёров представитель Венгрии Истван Пени (450,6).
Напомним, что до этого Каменский уже становился чемпионом ЕИ-2019 в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте, а также завоёвывал серебро в той же дисциплине, но в одиночном разряде.
Ранее каноисты Кирилл Шамшурин и Илья Первухин завоевали бронзу ЕИ-2019.