Колосков считает, что УЕФА не накажет угрожавшего «Краснодару-2» украинца

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал провокационный пост украинского полузащитника венгерского «Халадаша» Юрия Габовды перед контрольным матчем с «Краснодаром-2».

«Никаких санкций к игроку не будет, надо не обращать внимания на это» — цитирует Колоскова «Чемпионат».

По его мнению, подобных спортсменов необходимо сразу забывать, а заниматься его наказанием никто не будет.

«Ни РФС, ни УЕФА. Для них нет предмета расследования, кому это нужно?» — добавил Колосков.

Габовда написал в своём Instagram в преддверии матча с российской командой, что в игре «как минимум одна москальская рожа ляжет». При этом через какое-то время футболист удалил публикацию.

Встреча между второй командой «Краснодара» и «Халадашем» состоится 5 июля в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что украинскому футболисту запретили играть с «Краснодаром-2» после его провокационного поста.