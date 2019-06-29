Жалобы соседей, ущерб в €6 тыс. и угрозы СМИ: что известно об аресте голландского полузащитника Снейдера

Голландские СМИ сообщили об аресте экс-полузащитника сборной Нидерландов Уэсли Снейдера. Инцидент произошёл в его родном городе Утрехте. Футболист устроил домашнюю вечеринку, а затем в состоянии алкогольного опьянения вышел на улицу и залез на припаркованный на обочине автомобиль. Он бил ногами в лобовое стекло и танцевал на капоте, в результате чего на машине остались вмятины. Местная прокуратура оценила ущерб в €6 тыс. Игрок выплатил компенсацию и был отпущен на свободу.

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер оказался в центре громкого скандала. Несколько дней назад футболист был задержан голландской полицией из-за неподобающего поведения и нарушения общественного порядка.

Изначально сообщалось, что игрок катарского клуба «Аль-Гарафа» угнал автомобиль и поджёг его, пытаясь скрыть следы преступления. Однако вскоре эти сведения были опровергнуты. Происшествие с участием Снейдера действительно имело место, только оно носило менее серьёзный характер. Тем не менее оно может нанести серьёзный урон репутации двукратного призёра чемпионатов мира, ранее не замешанного в громких скандалах.

Инцидент произошёл в родном городе голландца Утрехте. В ночь на понедельник, 24 июня, в его доме проходила вечеринка. Соседям несколько раз приходилось жаловаться на громкую музыку, мешавшую им спать, а сотрудники правоохранительных органов неоднократно приезжали на вызов, чтобы успокоить шумную компанию. В итоге гулянка закончилась для футболист плачевно.

Изначально в полиции не называли имя задержанного, хотя и подтверждали информацию, что им является 35-летний мужчина. Позднее в интернете появились снимки и видеозаписи, сделанные одним из местных жителей. На них видно, что одетый в белую футболку Снейдер сидит на крыше припаркованного на обочине автомобиля. Затем он встаёт, начинает бить ногами в лобовое стекло и танцевать, при этом оставляя вмятины на кузове. Неизвестный молодой человек и девушка попытались уговорить его спуститься с машины, и вскоре им это удалось. Предполагается, что полузащитник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате сотрудники полиции вновь были вынуждены вмешаться в ситуацию. Они доставили его в отделение полиции и предъявили обвинение в порче чужого имущества. Сообщается, что сумма ущерба составила около €6 тыс. Местная прокуратура назначила выплату компенсации владельцу автомобиля, с чем футболист согласился и затем был выпущен на свободу.

Близкие спортсмена, его брат Родни и отец Барри, отказались комментировать произошедшее. Сам полузащитник также был немногословен.

«Я не собираюсь рассказывать глупые истории», — заявил Снейдер порталу RTL.

В свою очередь, его менеджер Гвидо Альберс не стал подтверждать или опровергать данную информацию. Он признался, что ему ничего не известно об аресте.

«Разговаривал с Уэсли на протяжении всей недели, но он мне ничего об этом не сказал. Я был бы удивлён, если бы это было так, потому что, как правило, мне известно обо всём, что с ним происходит», — цитирует Альберса AD.

Кроме того, по его словам, в настоящий момент футболист находится за пределами Нидерландов. Сообщается, что голландец был против обнародования сведений об инциденте и даже угрожал сотрудникам канала, которые первыми узнали о случившемся.

«Если вы расскажете об этом, мы больше никогда не будем работать с вашим каналом. Это пожизненный бойкот. Ни я, ни кто-либо из моего окружения, ни Иоланда (Кабау, супруга футболиста. — RT) не будем с вами сотрудничать», — цитирует Снейдера Mediacourant.

Рекордсмен сборной Нидерландов по количеству проведённых матчей является редким участником скандалов за пределами поля, так как его сложно обвинить в неспортивном поведении или несдержанном характере. Напротив, он не раз заявлял о том, какую роль в его жизни играют семья и религия.

Однако в марте нынешнего года стало известно о расставании Снейдера и Кабау, в браке с которой он состоял на протяжении десяти лет. Об этом сообщили менеджеры ведущей, а также сам футболист. При этом он подчеркнул, что об официальном разводе речи не идёт.

«Я всё испортил. Ошибся несколько раз. Но моя семья заслуживает покоя. Поэтому вновь прошу уважать нашу частную жизнь. Мы ещё не разводимся», — написал тогда голландец на своей странице в Instagram.

По мнению знакомых Снейдера, разрыв отношений с Кабау мог негативно сказаться на его поведении. Многие были буквально шокированы произошедшим.

«Это очень пикантная история. Она произошла в его родном городе, где в честь него назван стадион. Возможно, это отчасти объясняет реакцию Уэсли и его брата Родни», — предположил голландский журналист Альберт Верлинде.