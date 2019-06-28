«Четыре выстрела в спину»: СМИ сообщили об убийстве директора БК «Ахмат» в Тольятти

Вечером 27 июня в одном из дворов Центрального района Тольятти был застрелен мужчина. По данным местных СМИ, погибшим оказался Илья Тягун, который занимал пост главы филиала грозненского клуба смешанных единоборств «Ахмат». При этом в головном офисе заявили, что Тягун не имел отношения к организации, а тольяттинское отделение не входило в единую систему школы. Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

В Тольятти было обнаружено тело мужчины 1982 года рождения с огнестрельными ранениями, сообщило Следственное управление СК по Самарской области. По данным местных СМИ, погибший — Илья Тягун. СУ СКР региона возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Илья Тягун, как утверждает пресса, принимал активное участие в спортивной жизни города и два месяца назад возглавил клуб смешанных единоборств «Ахмат», якобы являющийся одним из филиалов известного бойцовского клуба, названного в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Об этом сообщает Российская газета, ссылаясь на собственные источники в СК.

Кроме того, мужчина присутствовал на официальном открытии заведения, что запечатлено на видео. Так, на записи с торжественной церемонии видно, как погибший наряду с другими почётными гостями разрезает символическую ленту.

Впрочем, представители самого чеченского клуба призвали журналистов не спекулировать на имени первого президента республики и подчеркнули, что тольяттинский филиал пока не внесён в единый реестр спортивного проекта. Об этом рассказал пресс-секретарь «Ахмата» Асланбек Бадаев.

«Семье Ильи Тягуна мы выражаем глубочайшие соболезнования, но убитый не имел никакого отношения к «Ахмату». Клубный филиал, который начал функционировать в Тольятти, ещё не зарегистрирован юридически, так что не имеет официального руководителя», — приводит слова Бадаева «Чечня сегодня».

«Убийца скрылся в подъезде дома»

По словам очевидцев, инцидент произошёл накануне вечером, в четверг 27 июня. Стрельба раздалась в районе 20 часов, на Калмыцкой улице Центрального района Тольятти. Пострадавший был обнаружен на парковке возле дома №37. От полученных огнестрельных ран он скончался на месте. Отмечается, что свидетелями события стали многочисленные соседи.

«Знаем, что у нас у дома убили человека четырьмя выстрелами в спину. Это произошло на парковке, около машины. Потом люди якобы видели плотного и бородатого мужчину с пистолетом, который забежал в наш первый подъезд и скрылся в квартирах», — заявил «КП-Самара» очевидец, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, вскоре на место происшествия прибыла полиция с собаками, однако задержать убийцу не удалось.

«По квартирам не ходили, никого не нашли и уехали», — заключил очевидец.

В рамках расследования местной полицией проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий. С места преступления уже изъяты улики, правоохранители осуществляют обходы близлежащих домов и магазинов. Кроме того, найдено шесть гильз калибра 9 миллиметров, разбитый телефон жертвы и видео с камер наружного наблюдения, которое уже распространилось по сети. На них видно, как один мужчина на близком расстоянии следует за другим по проезжей части, а затем начинает стрелять ему в спину.

Также по теме «Мечтал стать чемпионом страны»: в Тольятти убит мастер спорта по дзюдо Евгений Кушнир Правоохранительные органы объявили в розыск подозреваемого в убийстве 27-летнего чемпиона Самарской области по дзюдо Евгения Кушнира....

Личность подозреваемого уже установлена. Полиция распространила ориентировку, отмечая, что мужчина может быть вооружён и опасен для общества.

«По подозрению в совершении противоправного деяния разыскивается Хидиров Азиз Алишерович, 1985 года рождения, проживающий в Центральном районе города. Приметы подозреваемого: похож на азиата, рост 185 — 190 см, плотного телосложения, волосы тёмные средней длины, носит бороду, лицо овальное, губы полные, глаза карие. Одет в тёмно-синюю кепку с белым рисунком, тёмную футболку и потёртые джинсы. Просим соблюдать осторожность», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области.

О мотивах совершения преступления пока не сообщается. При этом местные СМИ считают причиной конфликт из-за женщины.

По данным журналистов, 34-летний Хидиров на любительском уровне занимается хоккеем и владеет автомобильным бизнесом. При этом отмечается, что мужчина ранее был судим за вымогательство, хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью. Самарские издания утверждают, что криминальное прошлое имеется и у погибшего. Согласно их сведениям, в 2013-м году Тягун предстал перед судом за серию вымогательств.

При этом последние годы своей жизни Илья Тягун посвятил спорту. Вначале мужчина работал спортивным инструктором, а позже занялся открытием клуба смешанных единоборств «Ахмат», рассказывает местная пресса. Проект пользуется в городе большой популярностью — на тренировки записалось уже несколько десятков детей и юношей.

Стоит отметить, что убийство Ильи Тягуна — не первый случай попадания спортивной жизни Тольятти в криминальные хроники. Так, 24-го июня в кафе «Левша», расположенном в центре города, был зарезан чемпион области по дзюдо Евгений Кушнир. По данным следствия, преступление против мужчины было совершенно на почве личной неприязни, вспыхнувшей из-за долгов. Подозреваемый в убийстве молодого человека был задержан на одном из продовольственных рынков города.