СМИ: Футболист Снейдер задержан за порчу чужого автомобиля

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Голландский полузащитник Уэсли Снейдер разбил чужой автомобиль и был задержан полицией города Утрехт.
СМИ: Футболист Снейдер задержан за порчу чужого автомобиля
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщает ad.nl, 35-летний футболист Уэсли Снейдер разбил чужой автомобиль в Утрехте и был задержан полицией. По информации источника, игрок уладил скандал, заплатив денежную компенсацию. Сам Снейдер и его представители не комментируют данную ситуацию.

В настоящее время голландец является игроком «Аль-Гарафы», за которую выступает с 2018 года. Известность футболист приобрёл, выступая за амстердамский «Аякс», мадридский «Реал» и миланский «Интер». Также на счету Снейдера 134 матча и 30 голов за сборную Нидерландов.

Ранее сообщалось, что экс-глава УЕФА Платини освобождён из-под стражи.

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