«Токио игнорирует неоспоримый суверенитет России»: оргкомитет ОИ-2020 опубликовал карту с «японскими» Южными Курилами

На сайте «Токио-2020» появилась карта с маршрутом олимпийского огня, на которой южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи были включены в состав Японии. В России резко осудили произошедшее. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что такой шаг японских властей негативно скажется на двусторонних отношениях. Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отметил, что действия Токио нельзя расценивать как случайность, а олимпийская чемпионка Светлана Журова призвала не спешить с выводами.

Презентация на официальном сайте Олимпийских игр в Токио маршрута олимпийского огня вызвала удивление у российских политиков. На интерактивной карте российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, входящие в Курильский архипелаг, были включены в состав японской префектуры Хоккайдо.

На еженедельном брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила недоумение в связи с произошедшим. По её словам, действия Японии могут негативно сказаться на отношениях между странами.

«Мы считаем, что подобные действия являются неправомочными. Однако помимо юридической стороны дела есть вопрос атмосферы, которую две стороны пытаются сформировать. Произошедшее её отравляет. Японской стороне нужно задать вопрос: «Кому это идёт на пользу?» Точно не двусторонним отношениям и самому Токио», — заявила Захарова.

По мнению дипломата, Токио периодически игнорирует неоспоримый суверенитет России над Южными Курилами по итогам Второй мировой войны.

«Все эти так называемые протесты против нашей законной деятельности в этой части Сахалинской области не просто неприемлемы — они прямо противоречат постоянным заверениям японского руководства в намерении обеспечить спокойную и благожелательную атмосферу вокруг российско-японского диалога», — добавила Захарова.

В Совете Федерации предположили, что сложившая ситуация может перерасти в международный скандал. Так, заместитель комитета СФ по международным делам Андрей Климов выразил уверенность в том, что МИД РФ должно направить ноту протеста японским властям.

«Понятно, почему это делается, но, к сожалению для всех, этот процесс неизбежно будет продолжаться, поскольку японский политический истеблишмент должен демонстрировать населению своей страны, что они по-прежнему придерживаются точки зрения, что это их законная территория», — цитирует Климова РБК.

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С коллегой солидарен председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его мнению, действия японских властей идут вразрез с основной идеей Олимпийских игр.

«Изображение Южных Курил частью Японии на официальном сайте Олимпиады-2020 — это уже не частная инициатива, а нечто большее, то есть заход за «красную линию». В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл Олимпиады — быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды», — написал Пушков в Twitter.

Некоторые эксперты сочли данный жест провокацией. Так, председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв считает действия оргкомитета Олимпиады низостью.

«Со стороны Японии допущена провокация, это отдаляет её от вожделенных островов. Их можно закрашивать, раскрашивать, но пользы от этого не будет. Такие мероприятия должны быть вне политики. Использовать Олимпийские игры и информационные материалы для продвижения своих интересов низко. Подобные инсинуации спортивных властей Японии создают негативный фон переговорного процесса по мирному договору», — приводит слова Дегтярёва «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отметил, что подобным образом власти Японии пытаются оказать давление на Россию.

«Я думаю, что указание Южных Курил в составе Японии на официальном сайте Олимпиады нельзя расценивать как непреднамеренную ошибку. На мой взгляд, это целенаправленная акция, которой руководство Японии стремится ускорить переговорный процесс с Россией», — приводит слова Свищёва РИА Новости.

В то же время олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова призвала разобраться в произошедшим и не делать поспешных выводов. Она подчеркнула, что бойкот соревнований не является выходом из сложившейся ситуации.

«Мы же не знаем, с какой целью это было сделано. Поэтому надо сначала разобраться, а потом уже вовлекать спортсменов в эту историю. Действительно, ошибка это или провокация, пока сложно говорить, хотя, конечно, такие вещи обычно согласовываются», — отметила экс-спортсменка.

Кроме того, она добавила, что инициировать разбирательство должен Международный олимпийский комитет (МОК), так как на кону стоит его репутация.

«Есть официальное признание, что это всё-таки российская территория. В этом смысле, МОК такие, скажем, неприятные ситуации не нужны. Поэтому я думаю, что они, скорее всего, выскажутся на этот счёт, сделают замечание», — заключила Журова.

В свою очередь, представители МОК заявили, что в настоящий момент ведутся переговоры с оргкомитетом «Токио-2020».

«Мы отсылаем вас к заявлению оргкомитета «Токио-2020», в котором они дают понять, что карта на их веб-сайте является топографической картой этого района», — сообщили в пресс-службе организации.

Южные Курилы являются камнем преткновения в отношениях между двумя государствами на протяжении нескольких десятилетий. Все острова архипелага принадлежат России по итогам Второй мировой войны, что было закреплено в Уставе ООН 1945 года. Однако Япония предъявляет претензии на Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи, основываясь на двустороннем Трактате о торговле и границах, заключённом в 1855 году.

Инцидент с «присоединением» Южных Курил к Японии произошёл спустя несколько недель после того, как Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду в Токио, которое означает, что национальная команда сможет выступать на соревнованиях под собственным флагом. При этом в Олимпийском комитете России (ОКР) не стали комментировать произошедшее. Его представители подчеркнули, что ситуацией должен заниматься МИД.

Между тем ошибки, связанные с использованием государственной символики на соревнованиях, — далеко не редкость. Организаторы включают неправильные гимны на церемониях награждения, приписывают спорстменам национальности других стран, путают флаги. Однако чаще всего эти случаи являются следствием невнимательности или незнания и не преследуют цели оскорбить участников турниров.