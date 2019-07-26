«Команда выступит под своим флагом и без ограничений»: сборная России получила приглашение на Олимпиаду в Токио

Сборная России получила официальное приглашение участвовать в Олимпийских играх в Токио 2020 года. Оно даёт право отечественным спортсменам выйти на старты под собственным флагом. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поздравил атлетов, при этом отметив, что за предстоящий год необходимо серьёзно подготовиться к соревнованиям и сформировать конкурентоспособную команду.

Сборная России получила официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), подписанное президентом Томасом Бахом, принять участие в XXXII летних Олимпийских играх. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Таким образом, ОКР получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ОКР.

Отдельно подчёркивается статус легкоатлетов, которые также получат возможность выйти на старт в Токио под собственным флагом. Напомним, что в ноябре 2015 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) была дисквалифицирована в связи с многочисленными допинг-скандалами. В результате отечественные спортсмены практически в полном составе были вынуждены пропустить Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

«Это касается в том числе и представителей лёгкой атлетики, которые имеют официальный допуск Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор. Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск на сегодняшний день, уже превысило 120 человек и ещё может увеличиться» — добавили в пресс-службе ОКР.

Президент ОКР Станислав Поздняков поздравил российских спортсменов и тренеров с получением приглашения. При этом он отметил, что на данный момент перед организацией стоит ряд задач, главная из которых заключается в формировании конкурентоспособной сборной.

«Расслабляться никогда не стоит, нужно самим готовиться к соревнованиям, до которых, напомню, остался год. ОКР как организация полноценно функционирует, и МОК с уважением относится к нашей деятельности. По оценкам специалистов, около 100 наших спортсменов входят в так называемый пул потенциальных медалистов. Если хотя бы 50% выступят на своём уровне, то мы получим показатель, соотносимый с такими ведущими странами, как Китай и США. В этом заложен наш потенциал», — рассказал функционер.

По его словам, в настоящий момент ОКР реализует специальную программу, направленную на адаптацию спортсменов к климатическим условиям на предстоящей Олимпиаде. В её рамках команды отправляются на учебно-тренировочные сборы в Японию, по итогам которых делаются выводы об их готовности. Кроме того, свой вклад в подготовку сборной вносит и Российское антидопинговое агенство (РУСАДА). Предполагается, что успешное сотрудничество двух организаций приведёт к значительному уменьшению случаев применения запрещённых препаратов и повторения ситуации двухлетней давности.

«РУСАДА использует новейшие международные методики для проведения так называемого смарт-тестирования для выявления нарушителей в видах спорта, особенно подверженных применению допинга. Уверен, что оно справится со своими обязанностями. С другой стороны, на них сейчас возложено гораздо больше работы, в связи с чем на предстоящий год намечается более активная деятельность», — подчеркнул Поздняков.

ОКР оптимистично настроен в отношении общего медального зачёта на Олимпиаде в Токио, в котором, по словам президента, Россия может рассчитывать на третье место.

«Мы ведём очень кропотливый анализ выступления наших спортсменов на международных соревнованиях. У нас имеется статистика выступлений за 2017, 2018 и частично за 2019 год. Если суммировать эти результаты, то сейчас мы бы заняли четвёртое общекомандное место, уступая Китаю, США и Японии. Но если сумеем реализовать наш потенциал, то поспорим и с хозяйкой Игр, хотя это будет и непросто. На наш взгляд, количество медалей на турнирах за год или полтора до Олимпиады является наиболее объективным показателем», — добавил Поздняков.

В декабре 2017 года МОК лишил ОКР членства после обвинений в наличии допинговой программы, поддерживаемой на государственном уровне. В 2018 году в Пхёнчхане отечественные спортсмены выступали в нейтральном статусе. Членство олимпийского комитета было восстановлено в феврале 2018 года.