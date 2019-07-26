«Команда выступит под своим флагом и без ограничений»: сборная России получила приглашение на Олимпиаду в Токио
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Сборная России получила официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), подписанное президентом Томасом Бахом, принять участие в XXXII летних Олимпийских играх. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Таким образом, ОКР получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ОКР.
Отдельно подчёркивается статус легкоатлетов, которые также получат возможность выйти на старт в Токио под собственным флагом. Напомним, что в ноябре 2015 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) была дисквалифицирована в связи с многочисленными допинг-скандалами. В результате отечественные спортсмены практически в полном составе были вынуждены пропустить Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.
«Это касается в том числе и представителей лёгкой атлетики, которые имеют официальный допуск Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор. Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск на сегодняшний день, уже превысило 120 человек и ещё может увеличиться» — добавили в пресс-службе ОКР.
Президент ОКР Станислав Поздняков поздравил российских спортсменов и тренеров с получением приглашения. При этом он отметил, что на данный момент перед организацией стоит ряд задач, главная из которых заключается в формировании конкурентоспособной сборной.
«Расслабляться никогда не стоит, нужно самим готовиться к соревнованиям, до которых, напомню, остался год. ОКР как организация полноценно функционирует, и МОК с уважением относится к нашей деятельности. По оценкам специалистов, около 100 наших спортсменов входят в так называемый пул потенциальных медалистов. Если хотя бы 50% выступят на своём уровне, то мы получим показатель, соотносимый с такими ведущими странами, как Китай и США. В этом заложен наш потенциал», — рассказал функционер.
По его словам, в настоящий момент ОКР реализует специальную программу, направленную на адаптацию спортсменов к климатическим условиям на предстоящей Олимпиаде. В её рамках команды отправляются на учебно-тренировочные сборы в Японию, по итогам которых делаются выводы об их готовности. Кроме того, свой вклад в подготовку сборной вносит и Российское антидопинговое агенство (РУСАДА). Предполагается, что успешное сотрудничество двух организаций приведёт к значительному уменьшению случаев применения запрещённых препаратов и повторения ситуации двухлетней давности.
«РУСАДА использует новейшие международные методики для проведения так называемого смарт-тестирования для выявления нарушителей в видах спорта, особенно подверженных применению допинга. Уверен, что оно справится со своими обязанностями. С другой стороны, на них сейчас возложено гораздо больше работы, в связи с чем на предстоящий год намечается более активная деятельность», — подчеркнул Поздняков.
ОКР оптимистично настроен в отношении общего медального зачёта на Олимпиаде в Токио, в котором, по словам президента, Россия может рассчитывать на третье место.
«Мы ведём очень кропотливый анализ выступления наших спортсменов на международных соревнованиях. У нас имеется статистика выступлений за 2017, 2018 и частично за 2019 год. Если суммировать эти результаты, то сейчас мы бы заняли четвёртое общекомандное место, уступая Китаю, США и Японии. Но если сумеем реализовать наш потенциал, то поспорим и с хозяйкой Игр, хотя это будет и непросто. На наш взгляд, количество медалей на турнирах за год или полтора до Олимпиады является наиболее объективным показателем», — добавил Поздняков.
В декабре 2017 года МОК лишил ОКР членства после обвинений в наличии допинговой программы, поддерживаемой на государственном уровне. В 2018 году в Пхёнчхане отечественные спортсмены выступали в нейтральном статусе. Членство олимпийского комитета было восстановлено в феврале 2018 года.
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