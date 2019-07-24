Роботы-волонтёры, борьба со зноем и 3,2 млн проданных билетов: как в Японии готовятся к стартующей через год Олимпиаде

За год до старта XXXII летних Олимпийских игр оргкомитет «Токио-2020» подвёл предварительные итоги процесса подготовки. Большая часть спортивных объектов готова к проведению соревнований, а за первый период было реализовано свыше 3 млн. билетов, что говорит о большом спросе среди местных жителей. Кроме того, сообщается и о передовых технологиях, призванных не только обеспечить комфортное пребывание атлетам и гостям японской столицы, но и снизить ущерб окружающей среде.

Роботы-волонтёры и внедрение искусственного интеллекта

До старта XXXII летних Олимпийских игр остаётся ровно год, в связи с чем по всей Японии проходят торжественные церемонии, посвящённые предстоящему спортивному празднику, а также подводятся предварительные итоги масштабной подготовки.

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что соревнования в Токио будут значительно отличаться от своих предшественников. Япония традиционно является одним из лидеров технологического прогресса, который не может не отразиться и на Олимпиаде. Все стадионы, а также другие объекты инфраструктуры, задействованные в спортивном событии, будут оборудованы передовыми устройствами, призванными помочь не только организаторам, но и болельщикам.

На данный момент представлены три модели машин, оснащённых искусственным интеллектом. Особый интерес у участников Олимпийских игр должны вызвать электронные помощники, по внешнему виду схожие с двумя талисманами Игр — Мирайтова и Сомэйти. Они не только будут приветствовать гостей Токио, но и помогать им ориентироваться в городе, и даже фотографировать всех желающих. В их программу заложено распознавание голоса и выражение эмоций, а конструкция позволяет совершать простейшие человеческие жесты.

The new and innovative #Tokyo2020 Mascot-type robot – #Miraitowa shows off some moves!



Making its debut as we begin our #1YearToGo countdown celebration this week. 🎉 pic.twitter.com/xdAh525QjE — #Tokyo2020 #1YearToGo (@Tokyo2020) 22 июля 2019 г.

Второй тип роботов будет оснащён камерами и экранами и сможет создать эффект присутствия для тех, кто не сможет лично приехать на Игры. Третья модель электронных устройств будет помогать непосредственно организаторам соревнований. При этом руководитель проекта по внедрению новых технологий Такеши Кувабара на примере турниров по лёгкой атлетике подчеркнул, что техника не сможет полностью заменить живых волонтёров, а навыки машины и человека будут дополнять друг друга.

«Людям удобнее собирать тяжёлые снаряды с поля, однако для их скоростной транспортировки лучше всего использовать роботов. Наша цель заключается в параллельном задействовании силы и тех, и других», — цитирует Кувабару Reuters.

Борьба со стихией и забота об окружающей среде

В прошлом году Японию накрыла аномальная жара, ставшая причиной гибели более 100 человек. В связи с этим многие выражают опасение за здоровье участников и зрителей Олимпиады и Паралимпиады. В большей степени речь идёт о соревнованиях, проводимых на улице и требующих от спортсменов особой выносливости. Однако организаторы нашли сразу несколько решений этой проблемы.

Изначально предлагаемый план по переходу на летнее время был отклонён, однако время проведения соревнований действительно будет отличаться от привычного расписания. Так, предполагается, что марафонский забег начнётся в 6 утра, а значит, его старт выпадет на менее жаркие часы.

Для борьбы со зноем также будут использованы современные технологии. Более 100 км дорог будут асфальтированы устойчивым к высоким температурам покрытием.

«Оно снизит температуру поверхности дороги, что, в свою очередь, приведёт к уменьшению температуры воздуха, так как прогноз на следующий год не так оптимистичен. Этим летом погода более мягкая, в то время как в прошлом столбики термометров по всей стране поднимались до рекордных показателей. Оргкомитет сделает всё возможное, чтобы решить эту проблему», — цитирует представителя «Токио-2020» Масу Такайя The Telegraph.

Кроме того, повсеместно будут сооружены помещения с навесами, а также установлены вентиляторы.

Япония расположена в одном из самых сейсмически неустойчивых регионов Земли, в связи с чем землетрясения также могут создать большую угрозу для Олимпиады и Паралимпиады. Однако, по заверениям организаторов, гостям соревнований не стоит опасаться этой природной стихии: все спортивные объекты будут иметь конструкцию, способную противостоять подземным толчкам даже сильной магнитуды. Кроме того, в зданиях будут находиться понятные планы эвакуации на нескольких иностранных языках.

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При этом оргкомитет «Токио-2020» не только готовится во всеоружии встретить возможные катаклизмы, но и намерен защитить окружающую среду от негативного влияния крупнейшего спортивного форума. С этой целью была запущена кампания по сбору электронных устройств, из деталей которых будут изготовлены золотые, серебряные и бронзовые медали. В середине июля сбор завершился, так как было получено необходимое количество металла. Организаторы сообщили, что акция нашла огромный отклик по всей стране, и в ней приняли участие как местные жители, так и гости Страны восходящего солнца.

Максимально безопасными для природы церемонии награждения сделают не только медали, отлитые из гаджетов, но и подиумы, также выполненные из переработанных материалов. В ход пойдут пластиковые отходы, которые все желающие смогут сдать в местных супермаркетах. Планируется собрать 45 тонн материала для примерно 100 пьедесталов.

Ажиотаж и особая роль императора

Оргкомитет «Токио-2020» сообщил о том, что подготовка стадионов идёт по плану. В настоящий момент полностью сооружены пять из восьми новых спортивных объектов, которые примут у себя главные старты четырёхлетия. Остальные три будут готовы к концу нынешнего — началу следующего года. Всего в Олимпиаде будут задействованы 43 арены, большинство из которых послужат японцам и после завершения Игр.

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При этом глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс призвал Японию вынести максимальную пользу из проведения соревнований подобного масштаба.

«Международные федерации будут прислушиваться к вам. Возьмите на себя проведение Кубков мира. Теперь у вас есть эти стадионы, поэтому мы должны быть уверены, что вы их используете не только для проведения турниров высочайшего уровня, но и для подготовки молодых спортсменов», — цитирует Коутса Japan Times.

Жители Японии с нетерпением ожидают старта Олимпиады, о чём говорит огромный спрос на билеты. Подводя итоги первой волны продаж, в МОК сообщили о том, что за первый период, стартовавший в середине мая, было реализовано 3,22 млн билетов.

За год до начала соревнований в свою временную, но от этого не менее почётную должность вступит император Японии Нарухито, взошедший на трон в мае. Ему будет отведена роль председателя и покровителя Олимпийских и Паралимпийских игр. Ожидается, что он примет участие в церемонии открытия, на которой выступит с торжественной речью.

«Мы глубоко признательны его величеству за то, что он взял на себя роль почётного председателя Олимпийских и Паралимпийских игр — событий, которые объединят самых лучших спортсменов и продемонстрируют их навыки и силу. Соревнования позволят укрепить дружбу и общность людей на планете, а также дадут повод задуматься о ценности мира», — приводит слова главы оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори Inside the Games.

Должность почётного председателя Олимпийских игр 1998 года в Нагано занимал отец нынешнего монарха, Акихито, а соревнования 1964 года, также проходившие в японской столице, возглавлял его дед, император Хирохито.