Смешанные единоборства, киберспорт и пляжный футбол: какие дисциплины могли бы войти в программу Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу летних Олимпийских игр 2024 года брейк-данс, а также подтвердил, что дебютанты Игр-2020 в Токио — скалолазание, сёрфинг и скейтборд — останутся в расписании. RT рассуждает, какие ещё виды спорта могли бы пополнить олимпийскую программу, а также рассматривает их сильные и слабые стороны.

Бильярд

Многие воспринимают бильярд как вид досуга, за которым можно коротать время с друзьями. Однако это ещё и вид спорта, отличающийся своим разнообразием. Снукер, пул, русский бильярд, карамболь — это далеко не полный перечень дисциплин, по которым во всём мире проводятся различные соревнования.

Особенно популярен снукер — профессионалы в нём зарабатывают сотни тысяч долларов, а чемпионат мира, традиционно проходящий в Шеффилде, — одно из центральных событий спортивного календаря. Остальные разновидности бильярда не могут похвастаться такими успехами, однако и их периодически показывают широкой публике. Например, если они входят в программу Всемирных или Азиатских игр.

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К сожалению, бильярд не может считаться молодёжным видом спорта, как того требует МОК. Кроме того, как соревновательная дисциплина он развит лишь в немногих регионах планеты. Серьёзным недостатком бильярда является и то, что за ним не могут наблюдать вживую большие толпы болельщиков — это довольно камерный вид спорта.

Киберспорт

Разговоры о том, что киберспорт могли бы включить в программу Олимпийских игр, идут с тех пор, как он стал завоёвывать пространство в спортивном мире и теснить традиционные дисциплины, где надо проявлять большую физическую активность. Киберспорт — образцовый пример того, что хочет МОК: молодёжная аудитория, низкая стоимость спортивных объектов, красивая телекартинка, популярность в мире.

Однако пока что олимпийское движение не готово к таким переменам. Глава МОК Томас Бах заявлял, что киберспорт не станет олимпийским видом, так как, по сути, большинство его дисциплин — симуляторы насилия. Олимпийское сообщество пока не готово мириться с таким нарушением своих базовых принципов. К тому же киберспорт — слишком коммерческий и децентрализованный для того, чтобы стремиться на Олимпийские игры.

Крикет

Пожалуй, самым популярным в мире командным видом спорта, до сих пор не представленным на Олимпийских играх, является крикет. В странах Британского содружества матчи привлекают десятки тысяч зрителей, а игроки зарабатывают десятки миллионов долларов и порой более популярны, чем футболисты.

Правда, этот вид спорта по-прежнему плохо развит за пределами англоговорящих стран. Достаточно сказать, что на проходящем в эти дни чемпионате мира выступают только бывшие британские колонии вместе с хозяйкой турнира Англией. Крикет также может запутать неподготовленного зрителя большим количеством правил и разнообразными форматами игры, в одном из которых матчи длятся по несколько дней.

В 1900 году крикет был включён в олимпийскую программу, когда состоялся один матч между британским и французским клубами. Но продолжения не последовало — мир крикета живёт по своим правилам и не любит вторжения извне. Бесспорно, в некоторых странах мира поддержали бы возвращение крикета на Олимпийские игры, но с большой долей вероятности этот вид спорта сам бы не хотел оказаться на чужой территории.

Пауэрлифтинг

В середине прошлого века от тяжёлой атлетики откололся пауэрлифтинг. По сути, это то же самое поднятие максимально возможных весов, но только в рамках определённых упражнений, со временем получивших популярность среди культуристов. Существует Международная федерация пауэрлифтинга, которая проводит чемпионаты мира и фиксирует мировые рекорды. По своему уровню развития пауэрлифтинг не сильно отличается от иных олимпийских видов спорта и может похвастаться гендерным равенством, которое МОК стремится соблюдать.

Однако говорить о включении «младшего брата» тяжёлой атлетики в олимпийскую программу рано хотя бы потому, что ей самой периодически приходится сталкиваться с угрозами покинуть олимпийскую семью. Всему виной — многочисленные допинговые скандалы, которые в пауэрлифтинге тоже происходят. Даже если оставить эту проблему в стороне, два вида спорта слишком похожи, чтобы одновременно предоставлять возможность выигрывать олимпийские медали.

Компенсацией для пауэрлифтинга можно считать его включение в программу Паралимпийских игр. С 1984 года спортсмены с инвалидностью могут состязаться в жиме лёжа в нескольких весовых категориях.

Пляжный футбол

Из-за того что Олимпийские игры строго ограничены по датам, турниры в командных видах спорта всегда становятся головной болью для организаторов. Очень сложно соблюсти баланс между уровнем участников, их количеством и отведённым временем на матчи. В конце прошлого века было найдено решение — параллельно проводить соревнования по упрощённым версиям этих видов спорта.

Так в программе появился пляжный волейбол, затем регби-7, а в 2020 году дебютирует стритбол. Теперь Олимпийским играм мог бы пригодиться новый вариант самого проблемного игрового вида спорта — футбола. Дополнением к нему мог бы стать розыгрыш медалей в пляжном футболе, который популярен на всех континентах, не требует больших затрат на спортивные объекты и не сильно увеличит количество участников.

Единственный минус пляжной версии футбола — женские турниры пока заметно уступают в популярности мужским, и это является проблемой для МОК.

Самбо

Год назад самбо получило временное признание МОК. Это первый шаг к тому, чтобы включить единоборство в программу Олимпиады.

Самбо периодически входит в соревновательную программу мультиспортивных состязаний, таких как Европейские игры и Универсиады, так что положительная динамика у этого вида спорта есть.

Однако самбо будет тяжело соответствовать некоторым критериям, которые предъявляет МОК. В первую очередь это развитие по всему миру. На последнем чемпионате мира все золотые медали, кроме одной, достались представителям бывшего СССР, откуда самбо и произошло. За награды боролись представители только двух континентов, а не хотя бы четырёх, как это происходит в других видах единоборств. Когда эта проблема будет решена и самбо полюбят в Америке и Западной Европе, шансы этого вида спорта на включение в олимпийскую программу увеличатся.

Сквош

Один из постоянных кандидатов на попадание на Олимпийские игры — сквош. Это разновидность тенниса, в которой соперники бьют мячом не через сетку, а отбивают его об стену друг другу. С теннисом его роднят не только ракетки, но и наличие собственного профессионального тура с широкой географией турниров, рейтинговая система, весомые призовые, простота правил и гендерное равенство.

Особенностью сквоша можно назвать то, что в нём лидируют страны, у которых не так много шансов выиграть олимпийские медали в других видах спорта. Игроки из Египта, Перу, Гонконга, Колумбии, Индии, Малайзии составляют первую двадцатку мирового рейтинга — для МОК это важный показатель, который говорит о динамичном развитии.

Однако сквошу так и не хватило убедительности, чтобы повлиять на олимпийских чиновников или хотя бы на оргкомитеты разных городов, которые теперь могут выдвигать свои предложения по тем или иным видам спорта. В последний раз сквош добивался включения именно таким способом, но организаторы летней Олимпиады 2024 года в Париже предпочли ему брейк-данс.

Смешанные единоборства

Если МОК хочет следовать последним трендам в спорте и привлекать максимально возможную аудиторию, то ему не обойтись без смешанных единоборств. Пожалуй, нет ни одного другого вида спорта, который бы так поражал своим бурными развитием. Армия болельщиков, признание по всему миру, огромные телерейтинги, наличие харизматичных звёзд — ММА обладает всем тем, что так мечтает заполучить олимпийское движение.

Однако смешанным единоборствам в том виде, в котором они существуют сейчас, явно не по пути с Олимпийскими играми. В них нет чёткой системы правил и единой структуры управления, нет удобного для розыгрыша медалей формата — и, что самое главное, нет желания присоединиться к олимпийской семье. К тому же болельщики полюбили ММА за те вещи, которые идут вразрез с олимпийскими принципами уважения и мира, — треш-ток, жестокие травмы и скандальные выходки. А любительская версия смешанных единоборств, которую придётся изобретать с нуля, вряд ли заставит фанатов отвлечься от поединков UFC и Bellator.

Спидскейтинг

Под этим английским словом скрываются знакомые многим с детства гонки на роликовых коньках. В программу зимних Олимпийских игр давно входит конькобежный спорт на льду, но его летняя версия тоже существует и постепенно развивается. Чемпионаты мира по спидскейтингу проводятся с 1937 года и привлекают участников из нескольких десятков стран.

Гонки на роликовых коньках давно включены в программу Всемирных игр, а на Олимпиаде могли оказаться в 2016 году, но уступили в голосовании регби-7 и гольфу. Затем организация World Skate, отвечающая за развитие всех роликовых видов спорта, решила сосредоточиться на скейтборде и смогла добиться его включения в программу летних Олимпийских игр. Когда его позиции станут достаточно прочными, об олимпийском будущем смогут помечтать и конькобежцы.

Ушу

Ещё одним видом единоборств, который не имеет олимпийской прописки, но при этом на слуху у любителей спорта, является ушу. Чтобы понять, насколько сильно это боевое искусство из Китая развито в мире, достаточно обратить внимание на итоги последнего чемпионата мира, прошедшего в 2017 году в Казани. В нём приняли участие около 900 спортсменов из 64 стран, а медали достались 37 разным сборным.

Правда, надо учитывать, что в ушу помимо контактных поединков важное место занимают ещё и многочисленные демонстрационные соревнования, в которых участники показывают судьям набор упражнений для их субъективной оценки. Половина любителей ушу занимается именно этими малопонятными для непосвящённого зрителя состязаниями, которые на Олимпийских играх могут спровоцировать многочисленные судейские скандалы.

Если же из программы исключить демонстрационные виды и оставить только боевые схватки, то ушу станет лишь одним из нескольких видов единоборств, которые уже представлены на Олимпийских играх. Выиграть конкуренцию у дзюдо, тхэквондо и борьбы, давно включённых в программу, будет непросто.