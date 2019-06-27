«Александру сделано предложение, идут переговоры»: Емельяненко может дебютировать в боях без перчаток Bare Knuckle FC

Многократный чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко может продолжить карьеру в промоушене Bare Knuckle FC, специализирующемся на кулачных боях без перчаток. Об этом сообщил уполномоченный вести переговоры от лица организации Артём Харланов. Промоутер заявил, что уже сделал предложение спортсмену и надеется в ближайшее время получить от него ответ.

«Сейчас идут переговоры»

Нынешний год для Александра Емельяненко складывается не лучшим образом. Известный боец смешанных единоборств ни разу не появлялся в октагоне, хотя в 2018-м успел провести четыре поединка, ни в одном из которых не уступил, зато дважды отметился в серьёзных скандалах.

В марте находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулём спортсмен при задержании оказал сопротивление полицейским, после чего был оштрафован и лишён водительских прав. А спустя два месяца Александра доставили в столичное отделение за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Всё это не могло не ударить по и без того подпорченному имиджу Емельяненко. Сразу после скандала в Кисловодске промоушен RCC решил расторгнуть с ним контракт. Таким образом, был отменён уже запланированный на 4 мая бой.

Впрочем, Александру тут же предложили подраться с экс-бойцом UFC Луисом Энрике в рамках турнира «Битва на Волге 11». Но в итоге и этот поединок не состоялся: Емельяненко получил серьёзные повреждения, упав с велосипеда.

«Вроде бы ничего серьёзного — приложил подорожник, и всё в порядке. Но вот заживает довольно долго. А я не хочу, чтобы ринг залило кровью. Ведь стоит до такой болячки пальцем дотронуться, и она сразу начнёт кровоточить. Из-за этого может последовать остановка боя», — объяснял в интервью «Спорт-Экспрессу» спортсмен.

Однако круто изменить подходящую к концу карьеру Александра может переход в организацию боёв без перчаток Bare Knuckle FC. Об этом рассказал менеджер Артём Харланов, уполномоченный вести переговоры с россиянином.

«Я от имени Bare Knuckle FC сделал Александру предложение. Сейчас идут переговоры. Если препятствий не возникнет, он будет выступать в этой организации», — приводит слова Харланова ТАСС.

Таким образом, уже сейчас известно, что Емельяненко ведёт переговоры с промоушеном.

Что нужно знать о боях без перчаток

Организация Bare Knuckle FC была создана совсем недавно, но быстро завоевала популярность. Дебютный турнир промоушена состоялся в июне прошлого года и стал первым с 1889-го, когда спортсмены в США вышли на ринг без перчаток.

Дополнительный интерес болельщиков вызвал переход в промоушен экс-бойца UFC Артёма Лобова. Уроженец Нижнего Новгорода, перебравшийся в Ирландию в возрасте двух лет, провёл в организации Дэна Уайта шесть поединков, в которых потерпел четыре поражения и одержал две победы.

При этом один из спарринг-партнёров и член команды Конора Макгрегора встречался в основном с топовыми соперниками и демонстрировал зрелищные бои.

Последний поединок под эгидой UFC Лобов провёл в октябре 2018-го, а уже в апреле текущего года дебютировал в Bare Knuckle FC поединком с американцем Джейсоном Найтом.

Ирландец одержал победу, но поклонников единоборств после схватки шокировали гематомы и рассечения на лицах обоих спортсменов.

Наконец, 22 июня Артём решением судей оказался сильнее экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи. Этому бою предшествовал серьёзный конфликт и жёсткий трэшток. Бойцы прибегали к самым грязным оскорблениям, а американец даже плюнул в соперника на церемонии взвешивания. Неудивительно, что после этого о Bare Knuckle FC узнал весь мир.

Новый вызов для Емельяненко

Между тем сам Емельяненко не скрывает, что хочет встретиться с заклятым соперником Сергеем Харитоновым. Отечественные бойцы уже не первый год обмениваются оскорблениями через прессу.

Также по теме Месть российского ирландца: Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом...

Когда-то они занимались в одном зале, но затем между соотечественниками произошёл конфликт. А в 2006-м Емельяненко — младший даже встретился с Харитоновым в октагоне и одержал победу.

В апреле же президент Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил о желании организовать реванш. Он отметил, что намерен заплатить каждому бойцу по 10 миллионов рублей, несмотря на финансовые проблемы промоушена.

Функционер даже успел встретиться с Емельяненко. Совместное фото в своём Instagram выложил сам Александр. Но Харитонов подчеркнул, что предметных переговоров с ним никто не вёл.

«Всё просто. Если Камил действительно хочет организовать этот бой, то непонятно, почему он мне не звонит и не пишет. Пускай позвонит и скажет: «Сергей, привет. Готов ли ты к бою? Мы готовы заключить с тобой контракт на такую-то сумму с такими-то условиями. А то говорят, что слово за Сергеем. Увидит Сергей, не увидит… Я в интернете должен это разглядеть? Странная ситуация», — цитирует Харитонова Sports.ru.

Карьера уроженца Плесецка в последнее время также развивается не совсем гладко. В Bellator в 2019-м он провёл лишь один бой — с Мэттом Митрионом, но он был признан несостоявшимся из-за удара американца ногой в пах.

Если же дела Харитонова во втором по значимости промоушене смешанных единоборств будут складываться не лучшим образом, он, как и Емельяненко, вполне может попробовать свои силы в боях без перчаток и уже там взять реванш у принципиального соперника.