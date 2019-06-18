«Чувствую, что нокаутирую Хабиба»: как Порье готовится к поединку с Нурмагомедовым

Обладатель временного титула UFC в лёгком весе Дастин Порье пообещал нокаутировать россиянина Хабиба Нурмагомедова в титульном бою. Он отметил, что перейдёт к полноценным тренировкам в ближайшее время. Поединок Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Менее чем через два месяца в Абу-Даби состоится турнир UFC 242, главным событием которого станет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного пояса Дастином Порье. Как неоднократно признавался американский спортсмен, для него сражение с россиянином станет главным боем в жизни, поэтому неудивительно, что он уже давно начал подготовку к нему.

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Как рассказал атлет в интервью ESPN, с момента своей победы над гавайцем Максом Холлоуэем он не прекращал тренироваться, но делал это преимущественно в экономном режиме. Так, он проводил занятия и поддерживал физическую форму, но в целом старался не перетруждаться, чтобы сохранить свежесть в преддверии поездки в лагерь.

«На данный момент до боя осталось 12 недель. Сейчас я очищаю свою тело, пью много воды, употребляю исключительно здоровую пищу. Так я проведу ближайшие две недели, подготовлю себя к нагрузкам, а оставшиеся десять посвящу полноценным тренировкам», — поведал спортсмен.

При этом он сказал, что намерен подойти к схватке с Нурмагомедовым во всеоружии, поэтому планирует уделить борьбе как никогда много внимания. По его словам, в ходе подготовки к своим предыдущим боям он не так часто практиковался в ней, однако сделает всё возможное, чтобы соответствовать уровню действующего чемпиона UFC. Хабиб давно снискал себе славу одного из лучших грепплеров в истории, вследствие чего Дастин решил обратиться к помощи лучших специалистов в данной области.

На протяжении долгих лет Порье тренируется в команде America Top Team (ATT), где работает под руководством бывшего бойца UFC Майка Брауна, а в грепплинге ему помогает бывший олимпийский борец Стив Мокко. Притом он рассказал, что на этот раз не намерен ограничиваться их услугами и собирается пригласить в свою команду сразу несколько превосходящих его в физической мощи и мастерстве атлетов, чтобы быть максимально готовым к дуэли с Нурмагомедовым. Он особенно отметил Сидни Аутлоу из команды Грейси — семьи, стоящей у истоков бразильского джиу-джитсу.

«Несколько недель назад я провёл семь дней в зале с целью поддержания формы. Он был там, помогал другим бойцам. Он тренируется в команде Грейси, имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу, а также отлично смешивает свои навыки в этом стиле с борьбой. У него отличная техника, надеюсь, он поможет мне в подготовке», — сказал Порье.

При этом у американца есть козырь в рукаве в виде Мухаммеда Лаваля — бывшего бойца Bellator и партнёра Хабиба по тренировочному лагерю American Kickboxing Academy.

«Он работал вместе с Хабибом, а также обладает огромным опытом выступлений на турнирах по борьбе. Мухаммед сам в шоке, что всё так замкнулось. Около пяти лет назад Лаваль сказал: «Дастин, ты будешь единственным, кто победит Хабиба», — сказал Порье.

Судя по всему, сам американец также верит, что способен стать первым в истории бойцом, одержавшим победу над россиянином. По его словам, одной из причин этого может стать его вера в собственные силы, которая зачастую заставляет его принимать самые нестандартные решения.

«Мои навыки в джиу-джитсу и грепплинге сильно недооценены. Иногда я загоняю себя в неудобные положения, как произошло в поединке с Альваресом. Но я всегда чувствовал себя довольно комфортно, исполняя гильотину (удушающий приём. — RT) после прыжка или что-то подобное. Мой бойцовский интеллект предостерегает от этого, но вера в себя говорит: будет весело. Чувствую, что нокаутирую Хабиба», — отметил атлет.

При этом раскрутка будущей схватки вошла в активную фазу на прошлой неделе. Участники главного события вечера приняли участие в первой приуроченной к шоу пресс-конференции, которая довольно неожиданно состоялась не в Абу-Даби, а в Лондоне. Сам Порье с трудом смог найти этому объяснение, выразив мнение, что UFC был намерен привлечь внимание европейской аудитории.

В отличие от пресс-конференций перед поединком Нурмагомедова и Конора Макгрегора данное мероприятие прошло весьма спокойно, что отметил и сам Порье. Кроме того, он выразил мнение, что Нурмагомедов испытывает к нему уважение и расценивает как опасного соперника.

«Думаю, он знает, что я за боец. Понимает, насколько ответственно я подхожу к схваткам, что сделаю всё возможное ради победы. Я буду настоящим испытанием для Нурмагомедова», — считает американец.

Как стало известно по итогам турнира UFC 238, после Порье главным претендентом на титул чемпиона в лёгком весе скорее всего станет Фергюсон. Американец оказался сильнее своего соотечественника Дональда Серроне и продлил свою беспроигрышную серию до 12 побед подряд. Таким образом, в данном дивизионе практически сформировалось расписание на ближайший год. Победитель поединка между Хабибом и Дастином встретится с Тони, а следующим в очереди вполне может оказаться Конор. Правда, для этого ирландцу нужно хотя бы раз взять верх в октагоне за последние три года.

Не секрет, что между Порье и Макгрегором существует давняя история взаимоотношений. Спортсмены встречались в клетке в 2014 году и тогда верх взял будущий чемпион UFC в двух весовых категориях. И это при том, что на тот момент Дастин считался не менее перспективным бойцом и имел на своём восемь побед в десяти боях в Абсолютном бойцовском чемпионате. Однако в первом же раунде он оказался в нокауте и в итоге был вынужден покинуть полулёгкую весовую категорию, отправившись покорять более тяжёлый дивизион.

Порье не исключает, что сможет по очереди расправиться с Нурмагомедовым и Фергюсоном, после чего вновь сразиться с Макгрегором в матче-реванше, однако уже в статусе чемпиона.

«Всё в моих руках. Я могу себе представить подобное развитие событий, но для этого мне надо выиграть 7 сентября. Это всё, на чём я сфокусирован. Собираюсь шокировать весь мир и стать абсолютным чемпионом мира в лёгком весе», — заключил Порье.