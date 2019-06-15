Император остаётся: Фёдор Емельяненко подписал контракт с Bellator на новые поединки

Российский борец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator и проведёт ещё несколько поединков под эгидой промоушена. Он не стал заканчивать карьеру после январского нокаута от Райана Бейдера. 42-летний спортсмен может провести свой следующий бой до конца этого года.

42-летний борец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко подписал контракт с промоушеном Bellator на нескольких боёв в течение ближайших лет. Сначала об этом сообщили в команде спортсмена во время турнира Bellator 222, а затем эту информацию официально подтвердил глава организации Скотт Кокер.

«Я могу назвать Фёдора своим другом в этом бизнесе. Я рад, что он захотел завершить свою легендарную карьеру вместе с Bellator», — написал Кокер в своём Twitter.

Fedor is someone that I consider a friend in this business and I am pleased that he has decided to finish his storied career with @BellatorMMA. pic.twitter.com/z2FBQ84BcK — Scott Coker (@ScottCoker) 15 июня 2019 г.

Сам Емельяненко заявил, что ждёт возвращения в спорт и готов к новым поединкам.

«Bellator — мой дом. Я с нетерпением жду момента, чтобы продолжить помогать организации становиться лучшим промоушеном мира», — цитирует спортсмена ТАСС.

Как стало известно Sports.ru, Емельяненко проведёт ещё как минимум три боя под эгидой Bellator. Ближайший из них состоится до конца 2019 года в Японии, следующий пройдёт в Нью-Йорке. Имена соперников российского борца не называются, но Кокер отметил наиболее вероятных претендентов на бой с Последним Императором.

«Джош Барнетт является одним из возможных соперников, но не уверен, что этот бой будет первым для Емельяненко. У нас есть хороший список претендентов на него. Например, Квинтон Джексон, ещё пара бойцов. Мы заключили контракт на несколько боёв и несколько лет», — сказал Кокер на пресс-конференции после турнира Bellator 222.

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Новость о том, что Емельяненко подписал контракт со второй по значимости организацией смешанных единоборств, оказалась довольно неожиданной. Последние полгода любители ММА и персональные болельщики 42-летнего спортсмена не имели представления, какой путь он выберет.

Гораздо более вероятным был вариант, что Емельяненко окончательно уйдёт из спорта после январского поединка с Райаном Бейдером в финале Гран-при Bellator. Российский борец тогда потерпел сокрушительное поражение, оказавшись в нокауте уже на 35-й секунде боя. Многие думали, что его спортивная карьера должна закончиться на такой минорной ноте. Емельяненко и сам не скрывал, что из-за возраста и пережитых за всю жизнь травм ему тяжело думать о будущем.

«Насчёт моей карьеры: поживём — увидим, скоро всё узнаете. Возраст даёт о себе знать. Накопились травмы за годы карьеры, сейчас они повылезали. После выступления в Гран-при мне дали время отдохнуть. Сейчас я занимаюсь восстановлением здоровья. Мне ещё понадобится на это некоторое время», — говорил Емельяненко в мае.

Тем не менее спортсмен решил, что готов выйти в октагон снова. Он не стал организовывать прощальный бой с заведомо более слабым соперником, а подписал полноценный контракт с организацией, которая дорожит своей репутацией. У неё хватает известных борцов, поединки с которыми превратятся для Емельяненко в настоящее испытание и не будут походить на товарищеские спарринги.

Для Bellator выгода состоит в том, что имя российского спортсмена ещё долго будет привлекать внимание к промоушену и зазывать зрителей на трибуны. Если на популярность Емельяненко не повлияло поражение от Мэтта Митриона в 2017 году, то и сейчас провал в поединке с Бейдером не должен отпугнуть болельщиков, а возможное возвращение Емельяненко на вершину стало бы весьма интересным сюжетом в ММА.

К тому же теперь у Bellator будет платформа для более активного внедрения на российский рынок. Организация упустила момент, когда можно было бы провести первый турнир на территории страны, в то время как UFC уже провела два бойцовских вечера и готовит третий. Имя Емельяненко должно помочь привлечь и средства на организацию, и популярных в России борцов, тем более что он является менеджером собственной команды Fedor Team.

Самому Емельяненко необходимо вернуться на ринг по ряду причин. Во-первых, боец должен доказать, что неудача в бою с Бейдером — случайность, и показать, на что он действительно способен.

Во-вторых, в Bellator имеются интересные лично для Емельяненко оппоненты. Один из них — уже упомянутый Джош Барнетт. Бойцы могли встретиться ещё в 2006 году, а в 2009-м даже запланировали бой, но американец тогда попался на стероидах и был лишён лицензии на участие в поединке. В апреле Барнетт присоединился к Bellator, и теперь у них с Емельяненко появилась возможность свести старые счёты.

В-третьих, Фёдор всё ещё может прилично зарабатывать, выступая в Bellator. За свой последний бой он гарантированно получил $300 тыс. — почти $8,5 тыс. в секунду с учётом продолжительности поединка. Такие суммы не всегда бывают даже в UFC.