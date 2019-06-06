Преимущество Хабиба в партере и проблемы Дастина с выносливостью: почему Нурмагомедов — явный фаворит в бою с Порье

7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов встретится с временным обладателем пояса чемпиона организации в лёгком весе Дастином Порье. Для россиянина этот бой станет первым после триумфальной победы над Конором Макгрегором и второй официальной защитой титула. RT рассказывает, почему он является явным фаворитом схватки, а также объясняет, за счёт чего американец может преподнести сенсацию.

Превосходство в борьбе

Не секрет, что умения Нурмагомедова в партере можно смело считать одними из самых совершенных в мире смешанных единоборств. Он не раз доказывал это в поединках с соперниками, многие из которых обладали чёрным поясом в бразильском джиу-джитсу, следовательно имели отличный опыт ведения боя на земле. В частности, это относится к Эдсону Барбозе и Рафаэлу Дус Анжусу, испытавшим на себе всю мощь Хабиба в борьбе.

Навыки Нурмагомедова отмечали многие эксперты по борьбе, такие как Жорж Сен-Пьер и Чейл Соннен. Его уникальная техника контроля ног уже успела стать культовой и помогла добиться не одной победы в октагоне. Достаточно вспомнить, как легко ему удавалось удерживать Конора Макгрегора, который, хоть и не специализируется на борьбе, но при этом всегда славился своим умением избегать переводов в партер. За ту схватку россиянин шесть раз укладывал ирландца на настил, успешно завершив 43% из своих попыток.

В этом плане Дастин Порье видится весьма подходящим противником. Для сравнения, в среднем за трёхраундовый бой Нурмагомедов проводит по 5,09 тейкдауна (перевода в партер), в то время как его визави — всего 1,75. Кроме того, американец не блещет навыками в защите, позволяя сопернику успешно завершить перевод в 31% случаев. Не стоит сомневаться, что тренер Хавьер Мендес обязательно обратит на это внимание и объяснит Хабибу, как воспользоваться слабыми сторонами оппонента.

Проблемы с выносливостью

Бой с Максом Холлоуэем отчётливо показал ещё одну слабость будущего претендента на звание абсолютного чемпиона в лёгком весе. В первых двух раундах Дастин Порье смотрелся очень активно и обрушивал на своего визави шквал ударов, но уже к третьему заметно устал. Дастин стал тяжело передвигаться по октагону, скорость его атак явно снизилась, а оборона уже не была такой крепкой. Это позволило гавайцу не только прийти в себя после тяжелейшего старта, но и перехватить инициативу. В результате последние пятиминутки прошли под его диктовку, а решение отдать победу Порье многие восприняли весьма критично.

Нурмагомедов, напротив, всегда славился своей выносливостью. Об этом неоднократно говорил его отец Абдулманап, а сам Хабиб постоянно доказывал это в клетке. Даже в чемпионских раундах он упорно продолжал идти вперёд и успешно выполнять свой план. Пожалуй, единственным противоречивым эпизодом стала вторая половина сражения с Элом Яквинтой, но тогда россиянин чрезмерно увлёкся работой в стойке, вследствие чего немного ослабил хватку.

При этом стоит отметить, что борьба в партере изматывает значительно сильнее, чем обмен ударами. Так что есть все основания полагать, что в поединке с Нурмагомедовым усталость может настигнуть Порье значительно раньше запланированного.

Ударная техника

На протяжении всей своей карьеры Порье позиционировался именно как специалист по бою в стойке, обладающий пусть не самым тяжёлым, но довольно хлёстким ударом. Помимо Холлоуэя, это успели почувствовать на себе такие прославленные атлеты, как Эдди Альварес, Джастин Гэтжи и Энтони Петтис. Последний хоть и проиграл из-за перелома ребра, но к моменту остановки поединка выглядел не лучшим образом.

На данный момент Дастин имеет в своём активе 25 побед, 13 из которых были добыты нокаутом. В среднем за минуту он наносит по сопернику более пяти (5,59) значимых ударов, что является вторым результатом среди представителей топ-10 лёгкого веса. По этому показателю ему уступают даже экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и Тони Фергюсон, а превосходит его лишь уже упомянутый Гэтжи (8,5).

При этом Джастин Гэтжи широко известен своим бесшабашным стилем ведения боя, о чём говорит катастрофическое количество пропущенных атак (10,23). Для сравнения: Порье позволяет своим соперникам наносить по 3,69 удара в минуту. Это значительно лучше, чем у Гэтжи, но недостаточно хорошо, чтобы сравниться с абсолютным чемпионом. По этому компоненту Хабиб является однозначно лучшим (1,7).

Возможно, именно эти показатели дали команде россиянина основания полагать, что Хабиб способен на равных сражаться со своим противником в стойке. Во всяком случае, Абдулманап открыто заявил, что его сын намерен провести большую часть поединка на ногах. Безусловно, не стоит заранее отметать подобную перспективу, но на данный момент подобный план кажется не совсем логичным.

Поединок с Макгрегором показал, что Нурмагомедов добился значительного прогресса в ударной технике, но не настолько, чтобы конкурировать с лучшими мастерами данного искусства. Даже измотанный борьбой в партере ирландец несколько раз неплохо попал по своему сопернику, вследствие чего заставил его вновь вспомнить о проходах в ноги. Безусловно, Хабиб способен провести часть схватки с Порье в стойке, но это лучше делать в заключительных раундах, предварительно вымотав своего визави на земле.

Шансы для Порье

Исходя из вышеперечисленного, Порье видится явным аутсайдером в объединительном бою с Нурмагомедовым. Американец заметно уступает россиянину в нескольких ключевых аспектах, а его умения в стойке не настолько впечатляют. Если Макгрегор и Барбоза слыли специалистами в ударной технике, а ирландец и вовсе 90% всех своих схваток завершил досрочно, то успехи Дастина значительно скромнее.

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Кроме того, за свою десятилетнюю карьеру он потерпел пять поражений, причём два из них — нокаутом. Примечательно, что оба раза его соперниками выступали бывшие оппоненты Нурмагомедова. Сначала Порье был бит Макгрегором, а затем — Майклом Джонсоном.

При этом однозначно ставить крест на перспективах Дастина не стоит. В поединке с Холлоуэем он считался явным аутсайдером, а право сразиться за пояс получил лишь вследствие отказа Фергюсона. Но, несмотря на это, он вышел сверхмотивированным и доказал, что является бойцом высокого уровня.

Кроме того, если Нурмагомедов действительно решит с первых минут вести бой в стойке, то у Порье появится значительно больше шансов на победу. В ММА зачастую всё может решить один мощный удар, а Дастин уже не раз доказывал, что такой в его арсенале есть.