«Он так решил»: тренер и отец Нурмагомедова рассказал, когда его сын завершит карьеру

Победителю Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову осталось провести три боя до завершения карьеры. Об этом рассказал его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов. В своём ближайшем поединке, который состоится 7 сентября в Абу-Даби, 30-летний спортсмен встретится с американцем Дастином Порье. Также Нурмагомедов хочет выйти на бой с Тони Фергюсоном.

Российскому борцу смешанных единоборств, непобеждённому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову осталось провести всего три поединка. Об этом заявил его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Octagon TV. Так он прокомментировал желание сына одержать 30 побед на профессиональном уровне.

«Он проведёт ещё три боя. Если бы оставался в строю Жорж Сент-Пьер, то я бы планировал четыре. А так будет три. Разочарования, что не получится встретиться с канадцем, нет. Раз он так решил, то мы согласны с этим. Он великий, хороший боец, хотелось бы для истории с ним встретиться. Но есть другие молодые спортсмены», — рассказал Нурмагомедов-старший.

Таким образом, карьера 30-летнего уроженца Дагестана может закончиться уже в ближайшее полтора-два года, учитывая, что для подготовки к одному бою ему требуется не меньше шести месяцев. При этом чемпион UFC в лёгком весе надеется уйти из спорта непобеждённым и с красивым послужным списком из 30 выигранных поединков.

Ближайшим соперником Нурмагомедова станет американец Дастин Порье. Об этом было объявлено 14 апреля, когда Порье победил своего соотечественника Макса Холлоуэя в титульном бою за звание временного чемпиона UFC. В поединке с американским борцом Нурмагомедов во второй раз будет отстаивать звание сильнейшего в лёгкой весовой категории. Предыдущий вызов, брошенный ирландцем Конором Макгрегором, закончился для претендента поражением в четвёртом раунде.

Позднее стали известны подробности первого боя Нурмагомедова после дисквалификации за инцидент с Макгрегором. Поединок с Порье состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Это будет третье появление промоушена в ОАЭ после турниров в 2010 и 2014 годах, а для Нурмагомедова — первый поединок в Восточном полушарии после 11 подряд боёв в США, Канаде и Бразилии. Ожидается, что бой российского борца с Порье станет главным на UFC 242, хотя пока эту информацию официально не подтвердили.

У Нурмагомедова будут высокие шансы одержать очередную, 28-ю по счёту победу. Хотя сейчас он отбывает наказание за инцидент после боя с Макгрегором, россиянину никто не запрещал тренироваться и готовиться к сентябрьскому поединку. У него остаётся ещё четыре месяца, чтобы под руководством своего отца вернуться в нужную форму и вновь защитить титул чемпиона мира. К тому времени Нурмагомедов обойдёт Макгрегора по общему времени владения чемпионском поясом в лёгком весе. Российскому борцу он будет принадлежать как минимум 517 дней, в то время как счётчик ирландца был остановлен на отметке 511 дней.

Эл Яквинта, бывший претендент на титул чемпиона по версии UFC, уверен, что победа достанется Нурмагомедову, несмотря на то что Порье тоже является сильным бойцом.

«Я думаю, от Дастина будет исходить опасность. Он силён физически, с неплохим кардио, может боксировать и работать на земле. Но если вы спросите меня, на кого бы я поставил реальные деньги, то ответ очевиден — Хабиб. У Порье никогда не было такого соперника. Если Хабиб переведёт его в первом раунде в партер, будет удерживать и бить на земле до гонга, то дальше спокойно выиграет бой в своём обычном стиле», — заявил Яквинта.

В случае победы над Порье Нурмагомедов получит карт-бланш на выбор следующих соперников в двух последних боях за карьеру. Однако уже сейчас точно известно, с кем бы хотел встретиться российский спортсмен. Первым в очереди находится Тони Фергюсон. Два бойца уже неоднократно договаривались о поединке, но в последний момент бои приходилось отменять из-за проблем со здоровьем у одного из них. Абдулманап Нурмагомедов даже заявил, что хотел бы организовать встречу сына с Фергюсоном прямо сейчас.

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«Честно говоря, я бы хотел, чтобы Хабиб вместо Порье дрался с Тони. Но у него проблемы со здоровьем и в семье, поэтому он упускает такую возможность. Поверьте, Хабиб хочет драться с Фергюсоном, чтобы снять этот вопрос раз и навсегда», — заявил тренер.

Претендентом на последний бой в карьере Нурмагомедова мог бы стать Конор Макгрегор. Оба бойца не раз высказывали желание провести матч-реванш. Однако Нурмагомедов-старший считает, что сейчас ирландец не является достойным соперником и ещё должен заслужить право выйти в октагон.

«Если Макгрегор победит пару достойных соперников, то почему нет? Но он с 2016 года никого не обыгрывал. Да, Конор шумит, остаётся на слуху, но он же нам сдался. Года и не прошло, а ему сразу реванш… Если бы бой был равным, то я ещё понял бы. Но раз Макгрегор сдался, то ему надо молчать и готовиться», — уверен отец Нурмагомедова.