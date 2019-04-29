UFC объявил о проведении турнира в Абу-Даби 7 сентября
- © Fotoarena/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Ранее в различных СМИ появилась информация, что именно на этом турнире чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой пояс в поединке с обладателем временного титула американцем Дастином Порье.
30-летний Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. После этого он провёл одну защиту титула, взяв верх над ирландцем Конором Макгрегором.
Порье стал временным чемпионом UFC в лёгком весе, победив Макса Холлоуэя, и получил право сразиться за основной титул в этой категории, принадлежащий Нурмагомедову.
Ранее Порье заявил, что если Нурмагомедов хочет драться в Абу-Даби, то он готов к этому.