UFC объявил о проведении турнира в Абу-Даби 7 сентября

В столице ОАЭ Абу-Даби 7 сентября состоится 242-й турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее в различных СМИ появилась информация, что именно на этом турнире чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой пояс в поединке с обладателем временного титула американцем Дастином Порье.

30-летний Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. После этого он провёл одну защиту титула, взяв верх над ирландцем Конором Макгрегором.

Порье стал временным чемпионом UFC в лёгком весе, победив Макса Холлоуэя, и получил право сразиться за основной титул в этой категории, принадлежащий Нурмагомедову.

Ранее Порье заявил, что если Нурмагомедов хочет драться в Абу-Даби, то он готов к этому.