Порье: если Нурмагомедов хочет драться в Абу-Даби, то так тому и быть
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«Не слышал ничего конкретного о том, что шоу пройдёт в Абу-Даби. Лишь слухи», — сказал спортсмен в эфире ESPN.
Он также отметил, что ему не стоит слишком много говорить об этом, так как является всего лишь временным чемпионом.
«Раз Хабиб хочет драться там, то так тому и быть. Если мне придётся переплыть океан, чтобы забрать этот пояс, то это будет очередным испытанием в моей жизни», — добавил Порье.
30-летний Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. После этого он провёл одну защиту титула, взяв верх над ирландцем Конором Макгрегором.
Порье стал временным чемпионом UFC в лёгком весе, победив Макса Холлоуэя, и получил право сразиться за основной титул в этой категории, принадлежащий Нурмагомедову.
Ранее Порье выразил надежду, что ничего не помешает проведению боя с Нурмагомедовым.