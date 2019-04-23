Порье: если Нурмагомедов хочет драться в Абу-Даби, то так тому и быть

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье прокомментировал информацию о том, что его титульный поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым состоится в столице ОАЭ — Абу-Даби.

«Не слышал ничего конкретного о том, что шоу пройдёт в Абу-Даби. Лишь слухи», — сказал спортсмен в эфире ESPN.

Он также отметил, что ему не стоит слишком много говорить об этом, так как является всего лишь временным чемпионом.

«Раз Хабиб хочет драться там, то так тому и быть. Если мне придётся переплыть океан, чтобы забрать этот пояс, то это будет очередным испытанием в моей жизни», — добавил Порье.

30-летний Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. После этого он провёл одну защиту титула, взяв верх над ирландцем Конором Макгрегором.

Порье стал временным чемпионом UFC в лёгком весе, победив Макса Холлоуэя, и получил право сразиться за основной титул в этой категории, принадлежащий Нурмагомедову.

Ранее Порье выразил надежду, что ничего не помешает проведению боя с Нурмагомедовым.