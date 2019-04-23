Порье надеется, что ничего не помешает проведению боя с Нурмагомедовым

Обладатель временного титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе американец Дастин Порье выразил надежду, что ничего не помешает состояться поединку с чемпионом организации россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Считаю, что пояс временного чемпиона должен гарантировать встречу с абсолютным обладателем титула. Этот бой должен состояться. Надеюсь, в этот раз не повторится то, что случилось с Ковингтоном: когда UFC хотел провести объединительный поединок, у него была запланирована операция», — сказал Порье в эфире ESPN.

По его словам, он не знает всех подробностей и не будет давать комментарии на этот счёт. Он также отметил, что уже приступил к тренировкам.

«На следующей неделе мы с женой улетим на два дня на Багамы, но потом все мои мысли будут связаны с боем против Хабиба», — добавил Порье.

30-летний Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. После этого он провёл одну защиту титула, взяв верх над ирландцем Конором Макгрегором.

Порье стал временным чемпионом UFC в лёгком весе, победив Макса Холлоуэя, и получил право сразиться за основной титул в этой категории, принадлежащий Нурмагомедову.

Ранее Дана Уайт выразил надежду, что в будущем Нурмагомедов и Конор Макгрегор начнут уважать друг друга.