Порье надеется, что ничего не помешает проведению боя с Нурмагомедовым

Короткая ссылка
Обладатель временного титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе американец Дастин Порье выразил надежду, что ничего не помешает состояться поединку с чемпионом организации россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Порье надеется, что ничего не помешает проведению боя с Нурмагомедовым
  • © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«Считаю, что пояс временного чемпиона должен гарантировать встречу с абсолютным обладателем титула. Этот бой должен состояться. Надеюсь, в этот раз не повторится то, что случилось с Ковингтоном: когда UFC хотел провести объединительный поединок, у него была запланирована операция», — сказал Порье в эфире ESPN.

По его словам, он не знает всех подробностей и не будет давать комментарии на этот счёт. Он также отметил, что уже приступил к тренировкам.

«На следующей неделе мы с женой улетим на два дня на Багамы, но потом все мои мысли будут связаны с боем против Хабиба», — добавил Порье.

30-летний Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. После этого он провёл одну защиту титула, взяв верх над ирландцем Конором Макгрегором. 

Порье стал временным чемпионом UFC в лёгком весе, победив Макса Холлоуэя, и получил право сразиться за основной титул в этой категории, принадлежащий Нурмагомедову.

Ранее Дана Уайт выразил надежду, что в будущем Нурмагомедов и Конор Макгрегор начнут уважать друг друга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить