«Лучших условий и желать не могли»: Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC и встретится с Порье в Абу-Даби

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на три боя с Абсолютным бойцовским чемпионатом. Его следующим соперником станет американец Дастин Порье, выигравший титул временного чемпиона. Поединок в лёгкой весовой категории пройдёт 7 сентября в Абу-Даби. По словам менеджера Али Абдель-Азиза, россиянин стал самым высокооплачиваемым представителем организации.

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). По словам его менеджера Али Абдель-Азиза, в настоящий момент россиянин является самым высокооплачиваемым спортсменом, выступающим под эгидой организации.

«Мы очень довольны и благодарны за то, что о нас так хорошо позаботились. Не могли бы желать для себя лучших условий. Это были самые лёгкие переговоры, которые мне когда-либо приходилось вести... По моему мнению, Хабиб — величайший боец вне зависимости от весовой категории, который никогда не проигрывал, никогда не попадал в захваты, никогда не оказывался на полу, он доминировал в каждом раунде против практически любого соперника, никогда не употреблял допинг. Именно поэтому он стал самым высокооплачиваемым представителем UFC на сегодняшний день, верьте мне», — приводит слова менеджера портал MMAFighting.

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Ранее организация обнародовала информацию о том, что следующим соперником Нурмагомедова станет обладатель пояса временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастин Порье. Встреча состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Абдель-Азиз положительно оценил решение руководства Абсолютного бойцовского чемпионата организовать поединок в столице ОАЭ. По его словам, Нурмагомедов пользуется большой популярностью среди жителей Ближнего Востока, в связи с чем событие привлечёт дополнительное внимание со стороны поклонников смешанных единоборств в этом регионе.

Кроме того, он подчеркнул, что проведение боя за пределами США позволит его отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову впервые за долгое время присутствовать в углу сына лично. На протяжении нескольких лет наставнику не удавалось получить разрешение на въезд в Штаты.

«Одной из самых важных вещей для Хабиба является то, что его отец будет находиться в его углу. Да, деньги имеют большое значение, но это гораздо ценнее», — добавил Абдель-Азиз.

Прокомментировал анонс боя и сам действующий чемпион.

«Добро пожаловать на борт, Дастин Порье. В Абу-Даби будет война», — написал Нурмагомедов-младший на своей странице в Instagram.

В соответствии с новым договором, действующий чемпион UFC в лёгком весе в общей сложности должен будет провести три поединка. По словам его менеджера Ризвана Магомедова, все они пройдут в течение одного года.

«Таких финансовых условий ещё не было в истории UFC. Один бой состоится в Абу-Даби в сентябре, потом в декабре и в начале следующего года», — цитирует Магомедова ТАСС.

На данный момент имена двух других соперников не называются. Однако сообщается, что в случае возвращения в спорт бывшего двукратного чемпиона UFC в полусреднем весе Жоржа Сен-Пьера именно он выйдет в октагон против россиянина. Третий из запланированных боёв может стать последним для Нурмагомедова, так как ранее он отмечал, что планирует довести число своих побед до 30 и завершить профессиональную карьеру.

По мнению Нурмагомедова-старшего, поединок с Порье является оптимальным вариантом для его сына, так как американец одержал победы в пяти последних боях и по праву может претендовать на титул чемпиона UFC в лёгком весе.

«Порье — опасный соперник. Он заслужил этот бой, так как победил Макса Холлоуэя. Мы будем готовиться, чтобы провести большую часть поединка в стойке», — рассказал тренер.

При этом президент UFC Дана Уайт заявил о том, что шансы на повторное противостояние между Нурмагогмедовым и Макгрегором по-прежнему остаются достаточно высокими.

«Конор хочет взять реванш у Хабиба, и я вполне могу представить, что он его получит. 7 сентября состоится бой в Абу-Даби, а затем мы решим, что будет с ирландцем. Сейчас он тренируется. Нам необходимо оценить всю ситуацию в целом, чтобы понять, как он вписывается в наш план и чего хочет сам», — подчеркнул функционер.

В рамках турнира в Абу-Даби свои встречи проведут и три члена команды бойца — его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов, Зубайра Тухугов и Ислам Махачев, в настоящий момент отбывающие дисквалификацию за участие в потасовке после октябрьского боя Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором. В конце мая Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) сократила срок их наказания.