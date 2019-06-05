Менеджер заявил, что Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в UFC

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Менеджер Али Абдель-Азиз, который представляет интересы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что теперь россиянин является самым высокооплачиваемым бойцом организации.
Менеджер заявил, что Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в UFC
  • РИА Новости

«Мы очень рады, так как о нас позаботились, ведь лучших условий и пожелать было нельзя. Это были самые лёгкие переговоры в моей жизни, сделку можно считать одной из крупнейших сделок в истории UFC», — цитирует менеджера MMA Fighting.

По его мнению, Нурмагомедов является величайшим бойцом всех времён. Он отметил, что россиянина никогда не бросали на настил октагона, а также он никогда не употреблял запрещённых препаратов.

«Именно поэтому Хабиб стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC. Поверьте мне, сегодня это произошло, теперь настало время боёв», — сказал Абдель-Азиз.

Нурмагомедов выступает в UFC с 2012 года. В апреле 2018 года завоевал титул чемпиона в лёгком весе, победив Эла Яквинту на турнире UFC 223. Следующий свой поединок он проведёт 7 сентября в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. Соперником россиянина станет Дастин Порье.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов заключил новый контракт с UFC.

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