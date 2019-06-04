Нурмагомедов заключил новый контракт с UFC

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.

Как сообщает журналист Бретт Окамото со ссылкой на менеджера российского спортсмена Али Абдельазиза, Хабиб Нурмагомедов подписал контракт с UFC на несколько боёв. В соглашении оговорены условия возможного поединка с экс-чемпионом в среднем весе Жоржем Сен-Пьером.

Хабиб Нурмагомедов выступает в UFC с 2012 года. В апреле 2018 года завоевал титул чемпиона в лёгком весе, победив Эла Яквинту на турнире UFC 223.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов заявил, что Дастин Порье заслужил бой с его сыном.