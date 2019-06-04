Абдулманап Нурмагомедов: Порье заслужил этот бой

Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова считает американца Дастина Порье опасным соперником.

«Порье заслужил этот поединок, он прошёл Макса Холлоуэя. Это опасный соперник. Но мы будем готовиться провести большую часть поединка в стойке», — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.

Свой последний официальный поединок Хабиб Нурмагомедов провёл в октябре 2018 года. На турнире UFC 229 россиянин победил ирландца Конора Макгрегора.

Дастин Порье в апреле 2019-го победил Макса Холлоуэя и завоевал титул временного чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее в UFC подтвердили встречу Нурмагомедова с Порье в Абу-Даби.